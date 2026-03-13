Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Coppa del Mondo, Franzoni secondo nella discesa libera a Courchevel

Fabio Tonesi
Per lo sciatore bresciano è il quinto podio nel massimo circuito di sci alpino: «Essere così costante mi rende fiero e soddisfatto»
Giovanni Franzoni, foto Facebook
Giovanni Franzoni, foto Facebook
AA

Quinto podio in Coppa del Mondo per Giovanni Franzoni. Il polivalente di Manerba del Garda porta anche nell’inedita Courchevel la sua costanza nella velocità ed è secondo nella discesa libera. Difficile trovare aggettivi per il quinto podio del bresciano nel massimo circuito di sci alpino (è il primo secondo posto, dopo due terzi e due vittorie), ma a stupire sempre più è la naturalezza con cui il vicecampione olimpico della specialità consegue risultati che banali non sono.

La gara

Va sottolineato come la pista che ospitò i Mondiali 2023 (quando Franzoni era a casa per infortunio) era praticamente sconosciuta per il 2001 gardesano, che però ha dimostrato ancora una volta di aver raggiunto un elevatissimo livello di confidenza nella velocità. A batterlo è solo il veterano Vincent Kriechmayr, che precede il bresciano di nove centesimi e interrompe la serie senza vittorie dell’Austria in discesa. Dietro a Franzoni, a 31 centesimi da Kriechmayr, c’è lo svizzero Marco Odermatt, che con questo risultato si porta a casa la terza coppa di specialità e la quinta generale consecutive.

A proposito della graduatoria di discesa, con questo altro colpo Franzoni scavalca il capitano azzurro Dominik Paris (quattordicesimo a 1’’58) e si porta al terzo posto con 354 punti contro i 345 dell’altoatesino quando manca solo la gara delle finali di Kvitfjell. Teoricamente, il gardesano è ancora in corsa anche per il secondo posto, ma in Norvegia dovrebbe solamente vincere, mentre lo svizzero Franjo Von Allmen (oggi uscito) non dovrebbe raccogliere più di 19 punti: in quel caso sarebbe aggancio.

«Essere così costante in una stagione mi rende fiero e soddisfatto – ha detto Franzoni a gara ancora in corso ai microfoni di RaiSport –. Essere davanti a Odermatt è un bel segnale ed è bellissimo, ora sono al terzo posto della coppa di discesa ma a Kvitfjell va fortissimo Domme (Paris, ndr): vediamo come andrà. Oggi Kriechmayr ha fatto una gara da paura, ha fatto tutto in maniera perfetta. Per me era il secondo giro qui a Courchevel, sinceramente il podio non me l’aspettavo perché questo caldo mi distrugge. Siamo anche a fine stagione, la tensione si abbassa. Ho giocato un po’ al simulatore Formula 1 all’hospitality, la concentrazione va a viene in questo periodo. Ma sono fiero di quanto fatto».

Gli altri

Tutti gli altri azzurri sono fuori dai primi 10. Uscito Schieder, buona gara di Benjamin Jascques Alliod, tredicesimo a 1’’56 appena davanti a Paris. Mattia Casse diciassettesimo a 1’’83, subito dietro Christof Innerhofer (+1’’92). Domani e domenica i due supergiganti, il primo valido come recupero di Garmisch-Partenkirchen: con un Franzoni così, difficile non aspettarsi un’altra grande prestazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Giovanni FranzoniCoppa del mondo di sci
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario