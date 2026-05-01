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C’è un bresciano dietro la Ginnastica Dinamica Militare Italiana

Matteo Sainaghi ha ideato il metodo di allenamento nel 2014, oggi guida «la società più grande d’Europa con 70mila tesserati». A Rimini Wellness hanno un intero padiglione
Francesco Venturini
Sainaghi durante un allenamento
Sainaghi durante un allenamento

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Ginnastica Militare Militare ItalianaallenamentoSpaccagambeMatteo SainaghiBrescia
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