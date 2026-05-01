C’è un bresciano dietro la Ginnastica Dinamica Militare Italiana
Matteo Sainaghi ha ideato il metodo di allenamento nel 2014, oggi guida «la società più grande d’Europa con 70mila tesserati». A Rimini Wellness hanno un intero padiglione
Francesco Venturini
Sainaghi durante un allenamento
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I bresciani siamo noi
Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici