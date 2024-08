Roncadelle sull’Olimpo, il sindaco Groppelli: «Un’emozione fortissima»

Può un paese di circa 9.000 anime alle porte di Brescia essere la capitale dello sport italiano? Nel caso di Roncadelle la risposta è affermativa. Dopo Giovanni De Gennaro nel K1 slalom e Alice Bellandi nel judo (categoria -78 kg), l'ultima giornata dei Giochi di Parigi regala l'oro di Anna Danesi con la nazionale di volley.

La 28enne centrale è l'ennesimo fiore all'occhiello di questa piccola ma grande comunità. «Un'emozione fortissima, una medaglia meritatissima – sottolinea il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli –. Anna è stata eccezionale come lo erano stati Giovanni e Alice nelle loro discipline, per noi è una grandissima soddisfazione e non vediamo l'ora di poterli riabbracciare tutti e festeggiarli come meritano».

E ci sarà tempo per i festeggiamenti. «Ci stiamo organizzando. Adesso faranno un periodo di meritate vacanze, averli tutti insieme non sarà facile ma ci impegneremo per riuscirci, pur sapendo che sono oberati di impegni».

De Gennaro è cresciuto e vive a Roncadelle, Alice Bellandi ha nel paese dell’hinterland le sue origini e lì vive la nonna Jole, con la quale la judoka ha un bellissimo rapporto. Anna Danesi ha mosso i primi passi della sua carriera nel centro sportivo del comune e ha un legame molto forte con la comunità roncadellese.