Roncadelle è (da sempre) il paese che amo

La gloria olimpionica è nel solco della grandeur roncadellese: ora tutti salgono sul carro dei vincitori, ma c’è chi su quel carro ci è nato

Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi con le medaglie d'oro © www.giornaledibrescia.it

Roncadelle è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho appreso la passione per l’orticoltura. Se ho deciso di scendere in campo è perché oggi, dopo gli ori olimpici, tutti si dicono roncadellesi. Troppo facile. Lo sanno che abbiamo quelle splendide montagnette (dove con impianti appropriati in inverno si potrebbe anche sciare) perché siamo stati tra i primi (negli anni Settanta) a ritombare rifiuti senza tante manfrine? Dov’erano i roncadellesi dell’ultima