Olimpiadi Parigi 2024, De Gennaro ha vinto l’oro

Oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Storico successo per il bresciano Giovanni De Gennaro che, alla sua terza partecipazione olimpica, nello slalom k1 con il tempo di 88.22 ha sbaragliato tutti gli avversari in una prova entusiasmante tra le correnti artificiali di Vaires-sur-marne.

Per il 32enne di Roncadelle si realizza il sogno di una carriera. Lacrime e gioia si mischiano nel dopo gara. Ai suoi primi Giochi in Europa (dopo Rio 2016 e Tokyo 2021) la soddisfazione di aver compiuto l’impresa sotto gli occhi dei genitori, seduti in tribuna accanto ad una trentina di amici arrivati da Brescia.

Quella conquistata da De Gennaro è la 14esima medaglia per l’Italia ai Giochi francesi, il quarto oro. Dopo la semifinale era sesto, ma è riuscito a superare tutti, compreso il temibile inglese Clarke.

L’argento è andato al francese Titouan Castryck in 88.42, il bronzo allo spagnolo Pau Echaniz in 88.87.