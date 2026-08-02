Dai campi da calcio al padel: la «seconda vita» di Roberto Cortellini

Una vita trascorsa sui campi da calcio, tra professionismo e grandi piazze. Roberto Cortellini, da difensore, ha indossato le maglie di Brescia, Lumezzane, Treviso, Cesena, Spal, Modena, FeralpiSalò, Torres, Barletta e AlbinoLeffe, prima di chiudere la propria carriera da calciatore nel 2020 con il Borgosatollo, nel campionato di Promozione. Terminata l’avventura nel calcio, è iniziata una nuova sfida. Quella del padel, nato come una semplice passione e diventato nel tempo un progetto imprenditoriale e professionale.
Oggi Cortellini è socio dello Sport Up Padel di Castegnato e maestro, impegnato ogni giorno ad accompagnare chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina e chi, invece, vuole perfezionare il proprio livello di gioco. «Ho smesso di giocare a calcio proprio nel periodo in cui il padel stava iniziando a esplodere anche sul nostro territorio. Lo conoscevo già da qualche anno e mi sono appassionato subito. Con i miei soci abbiamo iniziato a visitare diversi centri, osservando come erano organizzati. Siamo amici di lunga data, abbiamo sempre condiviso la passione per lo sport e a un certo punto ci siamo detti: perché non provare ad aprire un centro tutto nostro?».
Oltre al ruolo di socio, Cortellini segue in prima persona la gestione quotidiana dell’impianto. «Sono presente tutta la giornata. Io e i miei soci siamo maestri qualificati e teniamo corsi e lezioni per giocatori di ogni livello».
Secondo Cortellini, il movimento ha ancora enormi margini di crescita. «Brescia è una realtà molto sviluppata rispetto al panorama nazionale, ma credo che in tutta Italia ci sia ancora tanto spazio per crescere».
Infine, un commento sul GdB Padel Tour, ospitato sui campi dello Sport Up. «Collaboriamo da diverso tempo con Awt e sappiamo che quando organizzano una manifestazione la partecipazione non manca mai. Siamo molto soddisfatti di questa tappa, nonostante il gran caldo abbiamo registrato un ottimo numero di iscritti distribuiti sulle due giornate, un segnale che conferma quanto il padel attiri sempre più appassionati».