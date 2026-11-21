Ottimo esordio per il Brescia Waterpolo allenato da Niccolò Gitto nella serie B di pallanuoto: la squadra bresciana supera (13-12) il difficile esame contro i Pirates Osio, al termine di un’autentica battaglia.
Priva degli squalificati Balzarini, Malvagia e Boscoli, colonne della rosa della passata stagione, i primi due centroboa titolari il terzo mancino, la formazione di casa patisce in avvio l’esperienza e la scaltrezza dei marchigiani, venendo fuori alla distanza, grazie alla freschezza e una prestazione natatoria importante.
Determinante
Nell’economia della partita, lo è stata la performance del portiere Borsarini, che l’anno scorso si alternava con Corrente (oggi in An Brescia): due rigori parati e tanti interventi decisivi, per il numero uno biancoblù. Ma è stata tutta squadra ad offrire una prova corale, che passa attraverso inevitabili errori d’esperienza, normali per una squadra dall’età media di 18 anni, ma anche da tanta volontà e fame di emergere.
L’allenatore
«Avevo chiesto a tutti di dare qualcosa in più per rimediare alle assenze forzate e tutti hanno risposto presente – osserva Gitto -. Siamo stati bravi per tre tempi, subendo la loro rimonta alla fine, ma abbiamo tenuto. Era difficile e lo sapevamo, considerando che le partite d’esordio son sempre un’incognita. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e al nostro miglioramento quotidiano». Ad esaltarsi nel Waterpolo, oltre a Borsarini, anche Buccella, Raise e Trolli bravi a trascinare i compagni alla vittoria. La prima frazione si dipana in un batti e ribatti, sorpassi e controsorpassi. Determinanti i due tempi centrali, nei quali Brescia costruisce un vantaggio di tre reti, che consente alla formazione di casa di portare a casa il risultato nonostante il calo nell’ultimo quarto.
Il tabellino
Brescia Waterpolo 13-Pirates Osimo 12
Brescia Wp: Borsarini, Buccella 2 (+ 2 rigori), Zanetti 1, Zaporojan 1, Pini, Castagn, Maglione, Trolli 2, Rezzano 1, Cantaluppi, Popovic 1, Sordillo, Macastroppa, Raise 3. Allenatore Gitto
Pirates Osimo: L. Ricciotti, Marcucci 1, Bersacchia 1, Fazi 1, Arcangeli 3, Vitale, Marini 2, Di Maggio, A. Ricciotti 1, E. Castignani 3, Parena, N. Castignani, Franchini. Alleantore Martedì
Arbitro: La Barbera
Parziali: 4-4; 4-2; 3-2; 2-4.