Pallanuoto, Bovo corona il sogno: è ct della Georgia restando all’An

Allenatore dell’An Brescia, ma anche commissario tecnico della Georgia. Alessandro Bovo realizza così uno dei suoi sogni, quello di guidare una Nazionale. Da qualche tempo era un suo pallino: dopo aver vinto due Coppe Italia, un’Eurocup e uno scudetto con l’An Brescia, l’ambizione di poter guidare la rappresentativa di un paese anziché (o insieme) una squadra di club è umanamente e professionalmente comprensibile.
Scenario
L’occasione è arrivata a fine estate, proprio in Georgia, durante il girone preliminare di Champions League ospitato a Tbilisi dall’A-Polo. Il suo patron e fondatore Dimitri Abdushelishvili, ex pallanuotista e mecenate, che ha grandi influenze sulla nuova rinnovata federazione, ha messo sul piatto un’offerta che difficilmente si poteva rifiutare. La trattativa è durata l’arco di un paio di mesi, prima di trovare la quadra. L’accordo è praticamente fatto, con un iniziale contratto annuale: manca l’ufficialità da parte della federazione georgiana, ma già a fine dicembre Bovo partirà alla volta dell’ex repubblica sovietica per preparare la World Cup.
Sensazioni
«È certamente una sfida affascinante per me - ammette Bovo - andrò ad allenare in una nazione pallanuotisticamente in espansione, lo abbiamo visto anche nel preliminare di Champions affrontando una squadra come l’A-Polo, che ha condotto una campagna di rafforzamento notevole, attirando giocatori di grande valore. Anche se sono ancora un po’ acerbi, hanno vissuto delle trasformazioni importanti, ponendo le basi per crescere e far bene».
La trattativa sarebbe potuta durare anche meno ma «la condizione principale che ho posto è che la mia priorità fosse allenare a Brescia, perché penso che un tecnico debba vivere il quotidiano – specifica Bovo -. Qualche anno fa avevo rifiutato l’offerta della Grecia, perché non mi avrebbe consentito questo doppio incarico e io non me la ero sentita di lasciare l’An. Devo ringraziare i nostri patron, i fratelli Bonometti e il presidente Malchiodi che hanno capito e assecondato questa mia volontà».
Ambizioni
In Georgia il grande sogno è la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 «e per ora resta un sogno -spiega Bovo - anche perché in nessuno sport di squadra "con la palla" una squadra è mai andata nella competizione a cinque cerchi. Ma cominciamo ad affrontare il primo impegno in World Cup a Istanbul a gennaio. Saremo in seconda fascia con nazionali come la Germania, Australia e Nuova Zelanda, insieme ad altri paesi. Sarà anche un’occasione per visionare talenti da portare eventualmente a Brescia». E l’inizio sarà bello tosto: la sfida in un torneo di preparazione alla World Cup a Cagliari contro il Settebello, incontrando il vecchio compagno in azzurro e oro olimpico a Barcellona Sandro Campagna.