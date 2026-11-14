Risposte nella necessità: così l’An si afferma come scuola di portieri

La Brescia pallanuotistica sta diventando una cantera di portieri. E se c’era una vera e propria incognita ad inizio stagione per l’An Brescia, con Tommaso Baggi Necchi fermo ai box per infortunio per diversi mesi, era proprio quella del portiere. Già in gara-3 della scorsa finale scudetto Alessandro Bovo si era dovuto affidare al suo secondo, Francesco Massenza Milani, per tre anni a guardare le spalle di Baggi Necchi, ma con minutaggio inevitabilmente scarso e poca continuità in vasca. Il destino di ogni secondo. Massenza rispose presente e, nonostante la sconfitta, giocò a Mompiano la miglior partita della carriera.
Differenze
Un conto la prestazione una tantum, un conto è giocare 15 partite in meno tre mesi, fra campionato di A1 e Champions League, mantenendo una certa continuità di rendimento, non avendolo mai fatto. «È vero - ammette il portiere in pectore dell’An - ero fermo a livello di gioco, ma non di allenamento e quella partita è stata per me un’iniezione di fiducia. La stessa che mi ha portato a giocarmi quest’anno la mia sfida personale, per vedere fin dove posso arrivare, aiutando la squadra».
Massenza Milani non nasce dal nulla, ma è uno dei prodotti del vivaio biancazzurro. La prima calottina nelle giovanili dell’allora Pallanuoto Brescia, divenuta poi Waterpolo; a 16 anni l’esordio in A1 come secondo di Del Lungo con l’An, poi la scelta di tornare alla Waterpolo in A2 per maturare esperienza agli ordini di Aldo Sussarello. «Eravamo una squadra giovane, in una serie di un certo livello, facevamo la spola fra la A2 e la B, ma poi ci siamo anche giocati una finale play off per salire in A1» ricorda il portiere, oggi 27enne. Massenza ha ben presente che il suo è un impiego a tempo: Baggi Necchi in settimana ha ricevuto l’idoneità per tornare in vasca e a fine mese potrebbe già giocare i suoi primi minuti fra i pali.
«Se serve ci sono, penso di aver dimostrato di poter far parte attiva di questo gruppo. Con Tommaso c’è un rapporto di sana competizione e di stima reciproca e il mio compito è aiutarlo a rientrare al meglio in vasca» conclude Massenza, che martedì a Oradea ha anche vissuto una giornata storta in Champions.
Emozione
E allora, a sostituirlo, Nicolò Corrente, 19 anni, nativo di Ivrea, ma a Brescia da 5 stagioni: dalle giovanili all’A2 e alla B con la Waterpolo, per poi approdare come terzo all’An. «Non mi aspettavo certo di giocare, il riscaldamento su due piedi e l’emozione di entrare in vasca in una vera sfida di Champions, dopo qualche minuto in una gara già decisa nei preliminari - racconta Corrente -. Le parole d’incoraggiamento di Francesco che usciva dall’acqua, poi mi sono isolato e mi sono concentrato a fare del mio meglio in una gara delicata, al cospetto di campioni».
E il portierino si è prodotto in 6-7 interventi di livello, segnale che a partire dalle giovanili per arrivare alla prima squadra con Edvin Calderara, secondo di Bovo a seguire i portieri, esiste una bella scuola specifica per questo ruolo.
Segreto
«Eddie lavora tantissimo con noi, è stato fondamentale per la mia crescita, sia fisica che tecnica, così come Francesco è un grande sostegno ora». Cresciuto con il mito di Stefano Tempesti, oggi Corrente trova ispirazione in Baggi Necchi: «Come me è arrivato da fuori per crescere e affermarsi a Brescia, è un punto di riferimento». Baggi Necchi intanto scalpita, ma la porta dell’An Brescia è già in mani sicure.