È un ritorno in serie A2 femminile di pallanuoto con il botto per le ragazze dell’An Brescia che espugnano la piscina di Romano di Lombardia, con una prova più che convincente, superando di ben 10 reti la Rari Nantes Orobica.
Un ottimo esordio per Lodrini e compagne, con il ritorno in vasca di Beatrice Serra, vice allenatrice e giocatrice, con ben 4 reti. È lei, insieme alle sorelle Manenti e Simoncelli, a trascinare le compagne in questa roboante vittoria.
L’allenatrice
Non tutto è oro quel che sembra luccicare, di questo ne è ben conscia l’allenatrice Camilla Zanola, che analizza così questa prima uscita. «Nel complesso è stato un buon esordio che, oltre ai primi tre punti, ci ha fatto capire a che punto siamo e la strada che dobbiamo percorrere – sottolinea -. Sono certa che le ragazze faranno tesoro di questa partita, perché nonostante l'ottimo risultato abbiamo diversi aspetti su cui possiamo, dobbiamo e vogliamo crescere. Se continuiamo a lavorare per migliorarci come collettivo, non lasciandoci scoraggiare quando le cose si faranno difficili, sono certa che a fine anno potremo toglierci belle soddisfazioni».
Il match
Sono le ragazze bresciane a prendere subito il controllo della gara, grazie al primo vantaggio di Manenti, seguito dall’unico momentaneo pareggio di Totolic. Poi Brescia mette la freccia con Serra e Simoncelli chiudendo il primo parziale sull’1-3. Stesso scenario nel secondo, con Manenti e Serra a segno e Totolic a provare tenere in gioco le bergamasche. ùLo scatto vincente delle leonesse arriva dopo la pausa lunga, con un parziale di 6-2 che le porta sull’11-4 ad inizio dell’ultimo quarto, nel quale le ospiti proseguono la loro cavalcata. Buona la prima, dunque, ma già domenica 29 a Mompiano, ore 15, arriverà il fortissimo Como e sarà ben altra musica.
Il tabellino
Rari Nantes Orobica- An Brescia 5-15
Orobica: Bergamaschi, Mihaila, Paleini, Corna 1, Totolic 3, Ghezzi, Salcedo, Mazzoni 1, Vesconi, Delli Guanti, Troli, Novarini. Allenatore Cukic
An Brescia Zambelli, A. Manenti 3, Caramori 1, I. Manenti 1, Vezzoli 1, Serra 4, Certani, Tolini 1, Scalvini, Bazzani, Simoncelli 2, Lodrini 1, Fiorese, Bocskay, Contin. Allenatrice Zanola
Arbitro: Di Peso
Parziali: 1-3; 1-2; 2-6; 1-4