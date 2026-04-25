Multistars: due giorni al Gabric in cui splendono i campioni

Dieci fatiche per gli uomini, sette per le donne spalmate in due giorni. Brescia apre in Europa la stagione internazionale all’aperto di decathlon e eptathlon con l’edizione numero 39 del Multistars, oggi e domani al centro sportivo Gabre Gabric. A Sanpolino si comincia alle 10 e si prosegue fin dopo le 18 (ingresso gratuito, diretta streaming integrale sul canale YouTube Spot&Sport) per ammirare il cast assemblato dal Club 10+7 di Gianni e Barbara Lombardi.

Occhi puntati

La star dell’evento è l’elvetico Simon Ehammer, che ai recenti Mondiali al coperto di Torun ha portato il record del mondo dell’eptathlon (la prova multipla maschile indoor) a 6.670 punti. Per il Multistars è un ritorno: Ehammer fu infatti secondo dodici mesi fa alle spalle del britannico Lewis Church dopo aver avuto un passaggio a vuoto nel salto in lungo (detiene il primato nazionale con 8.45 e ha più volte rivaleggiato con l’azzurro Mattia Furlani).

Tra i suoi rivali il brasiliano José Fernando Ferreira, due volte d’oro ai Campionati Sudamericani e una volta d’argento ai Giochi Panamericani. Da seguire anche due giovani svizzeri come Andrin Huber (oro agli Europei Under 23 2025 nel decathlon) e Leon Krummenacher (bronzo europeo Under 20 l’anno scorso sempre nel decathlon), senza dimenticare l’azzurro Lorenzo Naidon. Nell’eptathlon femminile la più attesa sarà la britannica Niamh Emerson, campionessa del Mondo Under 20 nel 2018.

Tra le altre, Lovisa Karlsson, due volte campionessa svedese nelle prove multiple, è pronta a regalare spettacolo soprattutto nei 100 ostacoli, nei quali vanta un personale da 13”08; la rossocrociata Mathilde Rey è invece attesa nell’alto; il lungo è invece l’asso nella manica della statunitense Melanie Winters e della danese Betty Jensen, terza al Multistars 2025 con 5.818 punti. Scilla Benussi e Sofia Bonafè sono le azzurre in gara.

Complessivamente saranno 17 i Paesi rappresentati, collocati tra Americhe (Stati Uniti, Brasile e Colombia) e Europa (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e ovviamente Italia).

Impegno

«Con molta fatica siamo riusciti ad organizzare la 39esima edizione di questo meeting, un traguardo, oggi, raggiunto da poche manifestazioni di livello. Per crescere ancora abbiamo bisogno di partner. Visibilità internazionale e legame forte con un territorio che unisce storia e passione sportiva: tutto questo vuol dire affiancare il Multistars, un brand consolidato nell’atletica internazionale», dice Gianni Lombardi. Come l’anno passato, la competizione ospiterà anche gare giovanili: oggi Esordienti maschili e femminili (nati dal 2015 al 2020) saranno in azione supportati da Jacobs Academy e Banca Valsabbina.