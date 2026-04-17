Decathlon ed eptathlon, a Brescia torna il Multistars: il programma

Basterebbe pronunciare il nome di Simon Ehammer per capire il livello di qualità che si vedrà nell’impianto Gabre Gabric di Sanpolino nel weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile, in occasione della trentanovesima edizione del Multistars organizzato dal Club 10+7. Durante la presentazione del meeting italiano dedicato a decathlon ed eptathlon, andata in scena oggi in Sala Giudici a Palazzo Loggia, è stata infatti ufficializzata la presenza dell’atleta elvetico, uomo del momento nelle prove multiple.

Il recordman

Il 21 e 22 marzo scorsi, ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, Ehammer ha infatti stabilito il record del mondo di eptathlon con 6.670 punti. Lo svizzero torna a Brescia dopo il secondo posto dell’edizione 2024, chiusa alle spalle del britannico Lewis Church.

Il Multistars si conferma così un appuntamento di alto profilo, capace di racchiudere tutte le discipline delle prove multiple – velocità, ostacoli, salti in elevazione e in estensione, lanci e mezzofondo – e di attirare 48 atleti provenienti da 17 nazioni tra Europa e Americhe. Sarà una vetrina per i giovani in ottica Olimpiadi di Los Angeles.

I protagonisti

Oltre a Ehammer, tra i protagonisti ci saranno il brasiliano Jose Fernando Ferreira, due volte oro ai campionati sudamericani e argento ai Giochi Panamericani, i giovani svizzeri Andrin Huber e Leon Krummenacher, oltre all’azzurro L orenzo Naidon, a caccia di riscatto dopo due stagioni segnate dagli infortuni.

Nel femminile, grande attesa per la britannica Niamh Emerson, campionessa del mondo Under 20 nel 2018. In gara anche la svedese Lovisa Karlsson, le svizzere Rothlin e Rey e la statunitense Winters.

Il programma

La manifestazione, a ingresso gratuito, prenderà il via sabato 25 alle 10 con la cerimonia d’apertura. Le gare inizieranno alle 10.30 e la prima giornata si concluderà intorno alle 18.15. Domenica si ricomincerà alle 10. Alle 16.30 è prevista la chiusura dell’eptathlon con premiazione alle 17.30, mentre alle 18.15 si concluderà il decathlon, seguito dalla premiazione. Come già accaduto lo scorso anno, spazio anche al Multistars Young. La manifestazione giovanile andrà in scena sabato, supportata da Jacobs Academy e Banca Valsabbina, ed è riservata alle categorie Esordienti maschili e femminili nati dal 2015 al 2020.

Gli interventi

«Il Multistars è storia, eccellenza e una vetrina mondiale per Brescia», spiega l’inventore della manifestazione, Gianni Lombardi. Orgoglio anche nelle parole del consigliere nazionale Fidal Maurizio Affò. «Da bresciano tengo in modo particolare al Multistars. È una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale. I giovani dovrebbero sempre cimentarsi nelle prove multiple, da allenatore sono convinto che aiutino a sviluppare tutte le capacità motorie». Sulla stessa linea Luca Barzaghi, presidente del comitato regionale Fidal: «Brescia dimostra ancora una volta grande attenzione allo sport. Per la Lombardia è un vanto ospitare il Multistars». Chiude il presidente di Fidal Brescia, Rolando Perri. «Le prove multiple in Italia sono spesso la cenerentola dell’atletica, ma qui potremo assistere a prestazioni di altissimo livello».