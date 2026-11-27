Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalla MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, che lo scorso weekend ha conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera, ha annunciato che a Valencia correrà l’ultima gara della sua carriera. Questo il messaggio condiviso in un post sui social: «Parleremo dopo ma prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGp. Abbiamo fatto la storia».
MotoGp, Marc Marquez annuncia il ritiro: a Valencia l’ultima gara
L’annuncio sui social: «Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Abbiamo fatto la storia»
Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalla MotoGp - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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