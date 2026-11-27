MotoGp, Marc Marquez annuncia il ritiro: a Valencia l’ultima gara

L’annuncio sui social: «Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Abbiamo fatto la storia»

27 novembre 2026

Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalla MotoGp - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Marc MarquezMoto Gpritiro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...