Manerba tifa Franzoni: maxi schermo per il debutto a Milano-Cortina

Fabio Tonesi
Sabato 7 febbraio il palazzetto dello sport del comune gardesano ospiterà tutti i tifosi che vorranno sostenere lo sciatore bresciano, impegnato nella discesa a Bormio.
Giovanni Franzoni è grande atteso anche in questo fine settimana - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Cancellata la prima prova di discesa a Crans-Montana, ma a Manerba sale già la febbre olimpica per Giovanni Franzoni.

A una settimana dal debutto ai Giochi dell’enfant du pays, il natìo Comune gardesano freme e per quel giorno allestirà un maxi schermo per far sì che la comunità si ritrovi per un appuntamento storico, a prescindere dal risultato del ventiquattrenne sciatore.

Emozioni

«Non lo abbiamo ancora ufficializzato – annuncia il sindaco Flaviano Mattiotti – ma possiamo già dire che sabato 7 febbraio installeremo uno schermo gigante all’interno del palazzetto dello sport (in via della Selva, nella frazione di Solarolo) per far sentire a distanza il nostro sostegno a Giovanni. All’interno della struttura ci stanno 400 persone sedute, oltre ad altre in piedi: nei prossimi giorni faremo partire il tam-tam per riempirlo».

Manerba quindi si stringerà attorno al proprio fuoriclasse sabato prossimo, mentre al momento non sono previste «coperture» per la combinata a squadre di lunedì 9, né per il superG di mercoledì 11, considerando che sono giorni feriali e comunque scolastici. «Al momento è così, ma valuteremo la situazione e non escludiamo altri appuntamenti», fa sapere Mattiotti.

Difficoltà n pista

Intanto il weekend di Crans-Montana è partito con un nulla di fatto, perché oggi dopo svariati rinvii è stata cancellata la prima prova della discesa in programma domenica (ore 11). Vento e visibilità non garantivano stabilità, gli addetti hanno anche pulito a lungo la pista sulla scorta di quanto avvenuto nella discesa femminile, cancellata dopo sole 6 partenti per via delle bruttissime cadute patite dall’austriaca Nina Ortlieb, dalla norvegese Marta Monsen e soprattutto dalla fuoriclasse Lindsey Vonn.

La statunitense è atterrata male dopo un salto e ha avuto una torsione irregolare del ginocchio sinistro, ha sostenuto degli esami strumentali a Sion e si teme per la sua partecipazioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo la paura per la Vonn, i giudici hanno cancellato la gara e confermato per domani il superG (ore 11, diretta Rai ed Eurosport). Tempo permettendo anche gli uomini tenteranno di disputare la prova, necessaria per poi gareggiare domani: in caso di nuovo rinvio, non è esclusa nemmeno la cancellazione dell’ultimo impegno pre-olimpico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
sciGiovanni Franzonicoppa del mondo di sci

