Annullata la discesa di Crans-Montana: su 6 atlete 3 sono cadute

La discesa di cdm di Crans Montana è stata annullata perché troppo pericolosa. Dopo un'ora dalla partenza erano infatti scese solo sei atlete, mentre tre di queste sono cadute. Tra loro anche la campionessa Usa Lindsey Vonn – 41 anni e leader della classifica di disciplina – che si è rialzata da sola, ma zoppicando e toccandosi ripetutamente il ginocchio sinistro. Un altro incidente che colpisce il comune svizzero, a distanza di solo un mese dal tragico incendio dove hanno perso la vita 40 persone.

Tre cadute

Cancellata definitivamente la discesa di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. Gara iniziata nonostante le abbondanti nevicate delle ultime ore in Svizzera e interrotta dopo soli sei pettorali. Delle sei atlete scese, ben tre sono cadute.

Nelle reti, senza conseguenza, l'austriaca Nina Ortlieb e anche la statunitense Lindsey Vonn. Acciaccata la 41enne di Saint Paul, rimasta incastrata nelle reti per qualche minuto, che è riuscita a scendere a valle sulle sue gambe ma toccandosi il ginocchio sinistro. Da valutare le condizioni fisiche della fuoriclasse statunitense, una settimana dal via dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La peggio l'ha avuta la norvegese Marte Monsen, protagonista di una rovinosa caduta e poi trasportata in ospedale con l'elicottero. Arrivate al traguardo solamente la francese Romane Miradoli, l'altra americana Jacqueline Wiles e la svizzera Corinne Suter. Subito dopo la caduta di Vonn, sesta a scendere, la gara è stata interrotta ed è stata provato il tracciato con un apripista svizzero.