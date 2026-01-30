Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaAltri sport

Annullata la discesa di Crans-Montana: su 6 atlete 3 sono cadute

È successo durante la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. Paura per le campionesse Lindsey Vonn, Nina Ortlieb e Marte Monsen
  • Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana
    Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana - Foto Epa/Jean-Christophe Bott
  • Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana
    Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana - Foto Epa/Jean-Christophe Bott
  • Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana
    Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana - Foto Epa/Jean-Christophe Bott
  • Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana
    Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana - Foto Epa/Jean-Christophe Bott
  • Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana
    Le cadute delle atlete durante la discesa di Crans Montana - Foto Epa/Jean-Christophe Bott
AA

La discesa di cdm di Crans Montana è stata annullata perché troppo pericolosa. Dopo un'ora dalla partenza erano infatti scese solo sei atlete, mentre tre di queste sono cadute. Tra loro anche la campionessa Usa Lindsey Vonn – 41 anni e leader della classifica di disciplina – che si è rialzata da sola, ma zoppicando e toccandosi ripetutamente il ginocchio sinistro. Un altro incidente che colpisce il comune svizzero, a distanza di solo un mese dal tragico incendio dove hanno perso la vita 40 persone

Tre cadute

Cancellata definitivamente la discesa di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. Gara iniziata nonostante le abbondanti nevicate delle ultime ore in Svizzera e interrotta dopo soli sei pettorali. Delle sei atlete scese, ben tre sono cadute.

Nelle reti, senza conseguenza, l'austriaca Nina Ortlieb e anche la statunitense Lindsey Vonn. Acciaccata la 41enne di Saint Paul, rimasta incastrata nelle reti per qualche minuto, che è riuscita a scendere a valle sulle sue gambe ma toccandosi il ginocchio sinistro. Da valutare le condizioni fisiche della fuoriclasse statunitense, una settimana dal via dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La peggio l'ha avuta la norvegese Marte Monsen, protagonista di una rovinosa caduta e poi trasportata in ospedale con l'elicottero. Arrivate al traguardo solamente la francese Romane Miradoli, l'altra americana Jacqueline Wiles e la svizzera Corinne Suter. Subito dopo la caduta di Vonn, sesta a scendere, la gara è stata interrotta ed è stata provato il tracciato con un apripista svizzero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
DiscesasciCrans-Montana
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario