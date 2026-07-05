Larissa Iapichino nella storia: batte il record di mamma Fiona May

Sono ancora giorni d'oro per l'atletica italiana, giorni in cui monumenti che resistevano da decenni vengono buttati giù, cedendo il passo alla «nouvelle vague» di azzurri che, dai giochi di Tokyo 2021, sembra non volersi arrestare mai. Se Francesco Pernici ha battuto il più longegvo dei primati, quello di Marcello Fiasconaro negli 800 maschili, questa volta è una questione di famiglia: una storia madre-figlia quasi unica nella storia dello sport tricolore. Larissa Iapichino, nella tappa di Diamond League a Eugene, batte il record italiano di Fiona May che durava dal secolo scorso: un 7.11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998: lei sarebbe nata soltanto 4 estati dopo.
Basta un solo centimetro, alla quasi 24enne fiorentina, per superare sua mamma: al primo salto di gara Iapichino vola, sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento (+1.8), per atterrare ai 7.12 e regolare una questione para-freudiana con cui faceva i conti da inizio carriera. Ossia da quando, già giovanissima, veniva indicata come colei che avrebbe potuto superare la madre: per la misura, adesso, ci siamo; per la bacheca c'è una vita davanti. L'atleta delle Fiamme Oro poi piazza tre nulli, una rinuncia e un salto più modesto. E poco importa se la padrona di casa Tara Davis-Woodhall salta a Eugene un centimetro in più e con 7.13 si aggiudica la gara: per Iapichino sarà lo stesso una giornata da ricordare e da festeggiare in famiglia.
Nel pomeriggio statunitense non finisce qui per i colori azzurri e soprattutto per l'atletica fiorentina: con un 22.74 ottenuto al primo lancio, Leonardo Fabbri si aggiudica la seconda tappa in stagione della Diamond League, scalando anche la classifica generale della manifestazione. La misura gli vale il primato mondiale stagionale e una gara senza patemi, col secondo (il giamaicano Rajindra Campbell) che con 22.16 non lo impensierisce neanche alla lontana. Firenze, insomma, trascina per una gara il movimento italiano, aggiungendo un altro tassello a un decennio memorabile che ha ancora tanto da dire.