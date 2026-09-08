Kimi Antonelli è il futuro della Formula 1? Di’ la tua

Kimi Antonelli è ormai la giovane promessa della Formula 1 per antonomasia. Di gara in gara il suo nome è sempre più al centro dell’attenzione, e ora in particolar modo dopo la vittoria al Gran Premio di Monza. Il pilota italiano si è trovato fin dall’esordio a misurarsi con aspettative molto alte, tra risultati, prestazioni e il confronto con i protagonisti più affermati del campionato. Per qualcuno è già una stella destinata a lasciare il segno, per altri è ancora troppo presto per parlare di un futuro campione.
C’è poi chi guarda soprattutto alle prestazioni della sua monoposto e si chiede quanto dei risultati dipenda dal talento di Antonelli e quanto dalla competitività della macchina. E, naturalmente, tra i tifosi italiani non manca il sogno di vederlo un giorno con la tuta della Ferrari. Ma Kimi Antonelli è davvero il futuro della Formula 1? Di’ la tua.