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Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon: Djokovic ko in tre set

6-4 6-4 6-4, in due ore e 20 minuti di gioco per l’altoatesino, che andrà a caccia del quinto titolo Major contro Alexander Zverev
Wimbledon, la semifinale tra Sinner e Djokovic
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Wimbledon, la semifinale tra Sinner e Djokovic

Jannik Sinner si conferma in finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo doma in tre set Novak Djokovic e centra il secondo atto conclusivo consecutivo sull’erba dell’All England Tennis Club. 6-4 6-4 6-4, in due ore e 20 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che conquista la prima finale Slam della stagione, dopo le eliminazioni in semifinale agli Australian Open e al secondo turno al Roland Garros.

Il primato

Alla settima finale Major della carriera – la 39esima nel circuito maggiore – Sinner diventa il primo italiano nella storia a raggiungere più di una volta l’ultimo atto dei Championships ed è il 18esimo giocatore dell’Era Open a giocare due volte in fila la finale di Wimbledon.

A quota 99 vittorie in totale negli Slam, Sinner andrà a caccia del quinto titolo Major contro Alexander Zverev. Il tedesco ha eliminato in tre set la sorpresa del torneo Arthur Fery con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-4.

I precedenti

Sarà il confronto numero 15 tra Sinner e Zverev, che non hanno mai giocato contro su erba: il bilancio è di 10-4 in favore dell’azzurro, che ha vinto gli ultimi nove scontri diretti. L’ultima sconfitta risale agli Us Open del 2023. I due si sono incontrati quattro volte nel 2026 con quattro vittorie dell’azzurro: nelle semifinali dei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo e in finale al Masters 1000 di Madrid.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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