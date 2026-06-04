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Lampi di vero Jacobs: al Golden Gala chiude sotto i 10 secondi nei 100

All’Olimpico di Roma il desenzanese è quinto in una gara stellare vinta da Lyles: «Atmosfera spettacolare, contento del lavoro svolto»
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Marcell Jacobs sta tornando su ottimi livelli - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Marcell Jacobs sta tornando su ottimi livelli - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Sì, Marcell Jacobs è sulla strada giusta. Il Golden Gala di Roma conferma le buone impressioni della prima uscita a Savona e restituisce un desenzanese veramente competitivo: quinto posto in una gara stellare, ma sotto i 10 secondi nei 100 dopo quasi due anni.

Si impone l’attuale campione olimpico Noah Lyles in 9’88, davanti al camerunense Eseme (9’’94) e al botswano di Brescia, Letsile Tebogo (9’’95). Jacobs finisce quinto in 9’’99 e si mostra soddisfatto: «Lo sono a metà, perché dopo la buona partenza c’è stato un momento in cui ho faticato a prendere il ritmo. Sono però contento del lavoro che stiamo svolgendo qui a Roma. Il mio sogno sarebbe chiudere in questo stadio nel 2029 con un Mondiale».

Bene Pernici

Quanto alle altre gare, ottima prestazione anche di Francesco Pernici. Negli 800 il camuno è terzo nella gara vinta dal francese Gabriel Tual e in 1’43’’97 arriva a due decimi dal record italiano di Marcello Fiasconaro che resiste dal 1973.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Marcell JacobsGolden Gala 2026
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