Lampi di vero Jacobs: al Golden Gala chiude sotto i 10 secondi nei 100

Si impone l’attuale campione olimpico Noah Lyles in 9’88, davanti al camerunense Eseme (9’’94) e al botswano di Brescia, Letsile Tebogo (9’’95). Jacobs finisce quinto in 9’’99 e si mostra soddisfatto: «Lo sono a metà, perché dopo la buona partenza c’è stato un momento in cui ho faticato a prendere il ritmo. Sono però contento del lavoro che stiamo svolgendo qui a Roma. Il mio sogno sarebbe chiudere in questo stadio nel 2029 con un Mondiale».