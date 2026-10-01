Il nuovo centro di Sanpolino inizia a respirare l’aria internazionale

La nazionale femminile svedese è la prima ospite internazionale dell’International Gymnastics Center, l’impianto d’eccellenza dedicato all’alto livello dei grandi attrezzi e alla preparazione olimpica delle ginnaste italiane inaugurato lo scorso 30 luglio.
Ieri mattina nell’avveniristica palestra che sorge a Sanpolino, si respirava l’aria delle grandi competizioni continentali, preludio di quella che sarà l’atmosfera fra poco più di due settimane ai Mondiali di ginnastica artistica a Rotterdam.
Aria di casa
Le azzurre stabilmente presenti a Brescia, come Angela Andreoli, Asia D’Amato e Sofia Tonelli, si stanno allenando in questi giorni fianco a fianco con le colleghe scandinave. Un confronto tecnico, organizzativo e culturale che rappresenta un’opportunità unica, resa possibile grazie alla nascita di una struttura pensata e realizzata per offrire il meglio alle campionesse della ginnastica italiana.
L’ha ricordato ieri mattina anche l’assessore con delega allo Sport del Comune di Brescia, Alessandro Cantoni, che ha lodato il centro. «Cerchiamo di essere una città internazionale e Brescia non può che essere orgogliosa di un impianto così».
E l’applauso che ha accolto Alice D’Amato, arrivata in palestra appena dimessa dall’ospedale dove è stata operata alla spalla, è stata la dimostrazione più spontanea del rapporto di amicizia e stima che si crea tra queste ragazze, compagne o rivali poco importa.
Velocità massima
«Dopo aver rodato per un paio di mesi la struttura, siamo ora a pieno regime» ha spiegato il direttore tecnico della nazionale Enrico Casella. «Attualmente tutte le camere, quarantadue posti letto, sono occupate dalle residenti dell’Accademia Internazionale e dall’intero team della nazionale svedese, mentre in palestra si alternano anche le ragazze del settore giovanile, che vengono soprattutto dalle province vicine: senza questa struttura non avrebbero possibilità di avvicinarsi a un contesto di alto livello».
La nuova palestra da 1.250 metri quadrati dell’International Gymnastics Center è infatti attrezzata per la crescita dei talenti ginnici del futuro. Basti pensare che nelle grandi competizioni ufficiali, si possono trovare attrezzi di diversi produttori, che hanno delle piccole fondamentali differenze. Quindi l’adattamento degli atleti al momento della gara può essere difficoltoso, senza la possibilità di prepararsi su quella stessa attrezzatura. A Sanpolino è possibile invece prepararsi con attrezzature Gymnova, Spieth, TaiShan: tutte le principali marche che si possono incontrare nelle pedane all’estero.
Se si aggiungono una palestra all’avanguardia, sale e macchinari di fisioterapia e l’innovativo Taopatch, oltre a mensa, cucina e altri ambienti dedicati a studio e aggregazione, è facile immaginare che ben presto, per venirsi ad allenarsi a Brescia, ci sarà la fila. «Dopo i Mondiali ospiteremo la squadra della Catalogna e a seguire la Turchia» ha confermato Casella, che la prossima settimana seguirà il collegiale di preparazione ai Mondiali. La situazione in casa Italia non è delle migliori: Angela Andreoli, che ieri si allenava seguita da Vanessa Ferrari in veste di coach dell’Esercito, è stata fermata da un problema muscolare ed è indietro con la preparazione, così come Manila Esposito e July Marano. Si punterà dunque su Iorio e Perotti, attualmente le più in forma.
«Sarà molto difficile puntare al podio, oggettivamente penso sarà complicato già entrare nelle prime otto - ha pronosticato Casella -. In ogni caso il Mondiale servirà alle giovani per fare esperienza».