Sanpolino, inaugurato il maxi impianto che preparerà le ginnaste ai Giochi

La «road to Los Angeles 2028» per le atlete della ginnastica azzurra parte da Brescia, più precisamente da Sanpolino, dove questa mattina è stato inaugurato l’International Gymnastics Center, impianto d’eccellenza dedicato all’alto livello dei grandi attrezzi femminili e alla preparazione olimpica delle ginnaste italiane.
Il progetto, promosso dalla Federginnastica e dal Comune di Brescia, nasce per dotare la città di un ambiente sportivo specializzato, capace di integrare in un’unica struttura spazi per l’attività sportiva, servizi di supporto e ambienti destinati all’ospitalità.
L’inaugurazione
La sindaca di Brescia Laura Castelletti e il direttore tecnico della nazionale femminile Enrico Casella hanno tagliato il nastro del nuovo complesso che sorge in via Malga Bala 10, quasi di fronte al campo di atletica dove in autunno verrà inaugurato anche l’impianto indoor. Un’altra perla nel panorama delle strutture sportive italiane, che fa di Brescia un polo di eccellenza e di attrazione del talento.
Il cuore dell’International Gymnastics Center è la nuova palestra da 1.250 metri quadrati, attrezzata per la ginnastica artistica femminile e progettata per accogliere raduni, stage tecnici e attività di preparazione. Non è, dunque, uno spazio idoneo a ospitare gare o manifestazioni aperte al pubblico: si tratta, al contrario, di uno luogo adibito e attrezzato alla crescita dei talenti ginnici del futuro.
La struttura
Accanto alla palestra principale di Sanpolino è stato realizzato un secondo spazio di 117 metri quadrati dedicato al riscaldamento e alla preparazione atletica, direttamente collegato ai sei spogliatoi e al locale di primo soccorso, così da garantire continuità funzionale nelle diverse fasi dell’allenamento. La foresteria, la mensa, la cucina e altri ambienti di servizio completano un’opera che fa dell’accoglienza il suo punto di forza. Al primo piano trovano posto 16 camere, per un totale di 42 posti letto, oltre a un ampio locale a disposizione, pensato per consentire alle atlete di conciliare l’attività sportiva con gli impegni scolastici.
L’annuncio
A margine del taglio del nastro del nuovo complesso, al quale hanno preso parte il presidente della Federginnastica Andrea Facci con tutto il consiglio direttivo federale, la sindaca Laura Castelletti, l’assessore con delega allo Sport Alessandro Cantoni, la presidente del comitato tecnico Gaf della World Gymnastics Donatella Sacchi, il presidente del Coni regionale Lombardia Marco Riva e moltissime altre autorità locali e nazionali, Enrico Casella, fondatore della Brixia pluricampione d’Italia con il record assoluto di scudetti vinti e dal 2007 commissario tecnico dell’Italdonne, ha reso noti i nomi delle ginnaste convocate per gli Europei in programma a Zagabria dal 13 al 19 agosto. Il gruppo senior sarà composto dalla brixiana Elisa Iorio, July Marano, Manila Esposito, Giulia Perotti e Anthea Sisio. Nella lista delle junior figurano invece Martina Bozzola, Giada Di Pietro, Siria Forestiero, Clarissa Rinaldi e Giulia Santinato.