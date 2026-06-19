Internazionali di tennis, Ruggeri out e l’Italia saluta il torneo

L’eliminazione di Jennifer Ruggeri sancisce le fine dei sogni azzurri agli Internazionali femminili di Tennis Bcc Brescia, Wta 125 in corso sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911. La marchigiana è riuscita a giocare alla pari per oltre due ore contro un’avversaria esperta come l’egiziana Mayar Sherif, ma non le è bastato per conquistare un posto nei quarti di finale.
Sherif è una veterana del circuito, soprattutto dei tornei 125, categoria ideata quasi quindici anni fa: lei è la giocatrice che ne ha vinti di più, ben otto, e a Brescia punta ad allungare questa striscia. Ruggeri, dal canto proprio, ha disputato un grande torneo, superando le qualificazioni e vincendo diversi incontri combattuti. La differenza, in campo, non si è vista più di tanto, con la marchigiana capace di imporre un buon ritmo fin dalle prime battute. Il suo merito più grande, però, è stato quello di non cedere mai quando l’inerzia è passata nelle mani di Sherif, tant’è che l’egiziana ha dovuto sudare tantissimo nel gioco conclusivo, durato addirittura ventiquattro punti.
Concorrenza
Come detto, Mayar Sherif sa il fatto suo in questi appuntamenti, ma la concorrenza è decisamente agguerrita, partendo già dalla sua prossima avversaria, la transalpina Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. La testa di serie numero uno, la cinese Wang, non ha invece lasciato scampo alla francese Monnet, che al debutto aveva eliminato Martina Trevisan: in due incontri ha ceduto soltanto sette giochi e ha tutte le carte in regola per far valere sul campo la propria classifica.
Passano il turno anche Elizara Yaneva e Ane Mintegi Del Olmo. La prima ha regolato facilmente l’argentina Jazmin Ortenzi e approda ai quarti di finale in maniera convincente, la spagnola ha estromesso la romena Miriam Bulgaru. Ex campionessa di Wimbledon a livello giovanile, può provare a dare slancio alla propria carriera giusto in questa settimana bresciana.
Coppie
Nel torneo di doppio si è delineata la semifinale della parte alta del tabellone. La coppia di Taiwan Cho-Cho mantiene il proprio status di favorita battendo Struplova e Zelnickova, mentre Bara e Karamoko sorprendono Harrison e Osborne, accreditate della testa di serie numero tre.
Il programma
Il programma odierno prevede tutti i quarti di finale del singolare e gli altri due del doppio. Detto della sfida molto interessante tra Rakotomanga Rajaonah e Maya Sherif, si preannunciano molto equilibrati anche gli incontri tra l’ucraina Sobolieva, capace di far fuori la finalista dell’anno scorso Julia Grabher, e la spagnola Mintegi Del Olmo, e lo scontro Bulgaria-Georgia con Yaneva e Gorgodze.
Sulla carta, invece, la cinese Wang sembra avere un compito abbastanza agevole contro l’argentina Luisina Giovannini, la quale proverà a dare fastidio alla quotata rivale, con i suoi colpi molto potenti.
Nel doppio Ciric Bagaric-Fossa Huergo e Jakupovic-Radisic proveranno a tenere fede al pronostico per raggiungere la semifinale, rispettivamente contro le australiane Da Silva-McGiffin e il duo franco-americano composto da McAdoo e Monnet.