Gli Internazionali di tennis perdono una stella: Trevisan già eliminata

Si ferma già all’esordio la corsa di Martina Trevisan agli Internazionali femminili di tennis Bcc Brescia, Wta 125 in corso sui campi del Tennis Forza e Costanza. La toscana, finalista in Castello nel 2018, è stata battuta dalla francese Carole Monnet in due set molto combattuti, durati entrambi più di un’ora.
Fotografia
Le due giocatrici hanno avuto parecchi problemi al servizio, come testimoniano i venti doppi falli complessivi, e nessuna è mai riuscita a staccarsi nel punteggio. Trevisan ci ha provato in diverse occasioni nel primo parziale, passando avanti di un break tre volte.
L’allungo decisivo, però, è stato della transalpina, che ha inanellato quattro giochi consecutivi incassando il set. Nella ripresa la trama della contesa non è cambiata: tanti punti molto lunghi e faticosi, dove si sono alternati errori e buone giocate.
Trevisan non ha mai mollato, nonostante l’esito del primo parziale, eppure anche nel secondo non le è bastato andare avanti tre volte. Sul 6-5, dopo essere stata a due punti dalla sconfitta, l’inerzia pareva dalla sua, ma Monnet ha riproposto quanto avvenuto in precedenza, agguantando il tie break e annichilendo le velleità dell’azzurra, con un ulteriore rimonta dal 2-4.
Soddisfazione
La giornata ha comunque sorriso a un’altra tennista italiana, Jennifer Ruggeri. Partita dalle qualificazioni l’atleta marchigiana continua a sorprendere sulla terra battuta bresciana. Il successo ai danni di Elena Bertea, ottenuto in maniera molto simile a quelli strappati nei turni eliminatori, testimonia un convincente periodo di forma, considerando che tre settimane fa ha portato a casa un torneo Itf a Saragozza.
Un ulteriore risultato di spessore qui le permetterebbe di avvicinarsi alle qualificazioni degli Us Open: i pensieri di Jennifer, intanto, si focalizzeranno su Maya Sherif, una delle giocatrici più forti presenti in tabellone. Accompagnata dall’ex top 100 Alberta Brianti, Ruggeri è l’ultima superstite italiana nella rassegna.
Dispiaceri
È stata infatti eliminata Deborah Chiesa, incapace di completare la rimonta con la serba Mia Ristic; la trentina si è trovata a condurre 3-0 nel set decisivo, quando ha poi subito il perentorio rientro dell’avversaria, che aveva già impressionato nei giorni scorsi; la prossima sfida contro la francese Rakotomanga Rajonah potrebbe regalare diversi spunti di interesse.
Stesso destino anche per Noemi Basiletti, ripescata in virtù del ritiro tardivo di Darja Semenistaja. Dopo un inizio complesso la russa Darya Astakhova è riuscita a scardinare le sue certezze, imponendosi alla distanza. Nulla da fare, infine, per Francesca Pace, sconfitta dall’argentina Jazmin Ortenzi in una gara abbastanza a senso unico.
Certezze
Non deludono le principali teste di serie. La numero uno, la cinese Xiyu Wang, non lascia scampo alla connazionale Xinyu Gao; Julia Grabher, terza favorita secondo le classifiche, evita imprevisti contro l’insidiosa Chloe Paquet. Queste due giocatrici sulla carta hanno già prenotato la sfida in semifinale.
Tra le outsider spiccano i risultati di Ferro e Mintegi del Olmo: la francese ha le qualità per ritagliarsi un posto nelle fasi finali del torneo, la spagnola ha saputo neutralizzare il gioco altalenante di You. Male infine la montenegrina Danka Kovinic, alla quale era stato assegnato un invito dagli organizzatori.
Così oggi
Il programma odierno prevede 4 incontri di ottavi di finale per quanto riguarda il tabellone di singolare, tutti sul centrale. Il campo due, invece, sarà la casa di ben cinque incontri di doppio, in modo da delineare a fine giornata il quadro completo dei quarti.