Internazionali femminili di tennis, escono di scena tre italiane

Non partono col piede giusto le tenniste italiane nel tabellone principale degli Internazionali Femminili di Tennis BCC Brescia, torneo Wta 125 organizzato dal Tennis Forza e Costanza. L’intensa giornata d’apertura, dopo il prologo del giorno precedente, ha infatti sancito l’uscita di scena di tre giocatrici azzurre.
Ad aprire il programma sul campo centrale è stata Giorgia Pedone, mai realmente in partita contro la bulgara Elizara Yaneva. Successivamente il medesimo destino è toccato ad Alessandra Mazzola, estromessa dall’argentina Luisina Giovannini. La riminese ha messo in mostra sprazzi di ottimo tennis, aggiudicandosi anche il primo parziale: alla distanza, però, la più potente sudamericana ha trovato la chiave per vincere l’incontro e qualificarsi al turno successivo.
L’ultima, in ordine cronologico, a salutare la rassegna è stata Nuria Brancaccio, la quale sembrava in totale controllo, avanti 6-4 2-0, con la georgiana Ekaterina Gorgodze. Un piccolo acciacco fisico l’ha costretta a trascinare la contesa al terzo set, perso al tie break dopo una vera e propria battaglia punto su punto.
Tutto in linea
Negli altri incontri non ci sono grosse sorprese da segnalare. L’esperta egiziana Maya Sherif neutralizza il tentativo di recupero della cipriota Raluca Serban, mentre l’ucraina Sobolieva supera in rimonta Von Deichmann, giocatrice di Litchestein. Nulla da fare per la colombiana Yuliana Lizarazo, sovrastata dalle geometrie della francese Rakotomanga Rajonah, la quale è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel torneo.
Se il tabellone principale, per il momento, non ha sorriso affatto l’Italia può festeggiare l’esito di quello di qualificazione, che ha permesso a tre atlete di restare ancora in corsa. Jennifer Ruggeri ha avuto la meglio su Tatiana Pieri, rimontando un primo set che sembrava ormai perso, Deborah Chiesa ha confermato la prestazione di domenica regolando la russa Ekaterina Kazionova. Fortunata, dal canto suo, Noemi Basiletti, che esce dal terreno di gioco sconfitta da Mia Ristic ma beneficia del forfait di Darja Semenistaja, entrando quindi come lucky loser.
Completa il quadro delle giocatrici capaci di superare il torneo cadetto la francese Chloe Paquet, che soffre soltanto un set con l’ungherese Toth. È partito anche il tabellone di doppio: la coppia australiana Da Silva/McGiffin ha eliminato agevolmente il duo indo-statunitense formato da Daniel e Thombare.
La giornata
Il programma odierno prevede una serie di incontri molto interessanti. La giocatrice più attesa è sicuramente Martina Trevisan, che affronterà la francese Carole Monnet nell’ultimo incontro della giornata. La toscana vanta ottimi risultati in Castello e vuole confermarsi anche nella nuova sede, dopo un periodo complicato per via degli infortuni. Deborah Chiesa affronta una qualificata, ovvero Mia Ristic, mentre Noemi Basiletti apre sul Centrale con la russa Darya Astakhova. Scendono in campo tanti grandi nomi che possono ambire alla vittoria finale.
La testa di serie numero uno, Xiyu Wang, gioca con la connazionale Xinyu Gao, mentre Julia Grabher, finalista della passata edizione, ha pescato male, visto che il sorteggio le ha messo di fronte un’avversaria ostica come Chloe Paquet, peraltro rodata dalle eliminatorie. Grande curiosità anche per Danka Kovinic, alla quale è stato assegnato un invito da parte degli organizzatori e per la spagnola Mintegi Del Olmo, che ha vinto Wimbledon juniores cinque anni fa e non è riuscita poi a riconfermarsi tra i professionisti. Il suo percorso a Brescia comincia con un ostacolo impervio, la cinese Xiaodi You. Sul campo 3, infine, spazio nella tarda mattinata a due incontri del tabellone di doppio.