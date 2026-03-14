Franzoni, cancellato il supergigante di oggi a Courchevel

Niente superG per Giovanni Franzoni. Dopo il secondo posto in discesa di ieri, oggi giornata di quasi riposo per il vice campione olimpico: a causa delle forti nevicate è stato infatti cancellato il supergigante odierno a Courchevel, il primo dei due previsti nella località che ha ospitato i Mondiali 2023.

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Le previste e abbondanti precipitazioni non hanno infatti risparmiato le Alpi francesi. Dopo un primo rinvio, la giuria altro non ha potuto fare che cancellare la gara odierna, che già recuperava quella saltata a Garmisch-Partenkirchen per il maltempo.

Questo superG non sarà recuperato, ci si riprova domani con identica tracciatura per agevolare il lavoro di pulizia del percorso degli addetti alla pista.