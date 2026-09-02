GdB Padel Tour, atto finale: sabato a Castenedolo sport, festa e trofei

L’attesa è finita. Per i giocatori del GdB Padel Tour è arrivato il momento di fare sul serio e giocarsi il montepremi finale di 8mila euro messo a disposizione da Smash. Dopo tre mesi di sfide, quattro tappe e sedici centri coinvolti in tutta la provincia, il circuito organizzato dal Giornale di Brescia in collaborazione con Awt è pronto a vivere il suo atto conclusivo. Questo sabato, dalle 9 alle 21, al Ten Padel di Castenedolo andrà in scena il Master finale che decreterà i campioni delle diverse categorie maschili, femminili e miste. E sarà una festa nella festa, perché proprio in occasione delle finalissime verrà ufficialmente inaugurato il nuovo impianto di Castenedolo, pronto ad aprire per la prima volta le proprie porte. Dodici ore tutte da vivere, dentro e fuori dal campo.
Dentro la giornata
Se il cuore dell’appuntamento saranno naturalmente i tornei, attorno alle partite verrà costruita una vera giornata di spettacolo. Ci saranno la musica e l’animazione di Radio Bresciasette, le telecamere di Teletutto e naturalmente il Giornale di Brescia, pronto a raccontare attraverso il quotidiano e i propri canali social ogni momento della giornata. Per conoscere ufficialmente tutti i protagonisti del Master bisognerà attendere venerdì, ultimo giorno utile per iscriversi. I tabelloni si stanno già riempiendo, ma i nomi possono ancora cambiare in virtù del regolamento adottato per l’atto conclusivo.
L’iscrizione è aperta a tutti coloro che hanno disputato almeno una delle quattro tappe del tour, ma a determinare chi potrà effettivamente scendere in campo sarà la classifica maturata durante il circuito. Per ogni categoria saranno ammesse otto coppie e a stabilire l’ordine di accesso sarà il punteggio ottenuto nel corso del tour, considerando i quattro migliori risultati. Un meccanismo che lascia aperti i giochi fino alla chiusura delle iscrizioni, l’ingresso nelle ultime ore di un giocatore con un punteggio più alto potrebbe infatti modificare la graduatoria e, di conseguenza, la composizione dei tabelloni.
Soltanto venerdì, quindi, si avrà il quadro definitivo dei qualificati. La formula riguarderà tutte le categorie previste dal circuito, con l’unica eccezione dell’Entry Level, che ha concluso il proprio percorso con la quarta e ultima tappa chiusa domenica. Per tutti gli altri il traguardo è Castenedolo, dove si ritroveranno alcuni dei migliori interpreti del padel provinciale. La certezza è quindi una, al Ten Padel arriverà il meglio espresso dal circuito nel corso di questi tre mesi.
Dopo centinaia di partite, quattro tappe e una corsa alla qualificazione rimasta aperta fino alla fine, sabato non ci saranno più calcoli né classifiche da controllare. Resterà soltanto il campo e un ultimo obiettivo da inseguire, conquistare il Master e chiudere nel modo migliore questa edizione del GdB Padel Tour.