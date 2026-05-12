Franzoni tra gli Under 30 italiani più influenti per Forbes

Giovanni Franzoni tra i giovani più influenti d’Italia. Il nome dello sciatore di Manerba del Garda figura tra i 100 Under 30 italiani scelti da Forbes Italia, sezione nazionale del noto magazine statunitense.
Franzoni, medaglia d’argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e vincitore quest’anno dell’ambitissima libera di Kitzbühel, è stato inserito nell’elenco dei migliori giovani italiani alla voce sport. L’elenco dei 100 top Under 30 è suddiviso per categorie, dall’imprenditoria alla finanza, dai media ad arte e cultura fino alla tecnologia.
La copertina della sezione sportiva è stata assegnata a Kelly Doualla, la sedicenne velocista che sta riscrivendo i record dell’atletica al femminile. Un po’ come Franzoni, la cui esplosione nell’ultima stagione sciistica non è passata inosservata e promette d’essere solo il punto di partenza verso vette ancora più elevate.