Franzoni tra gli Under 30 italiani più influenti per Forbes

Franzoni, medaglia d’argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e vincitore quest’anno dell’ambitissima libera di Kitzbühel, è stato inserito nell’elenco dei migliori giovani italiani alla voce sport. L’elenco dei 100 top Under 30 è suddiviso per categorie, dall’imprenditoria alla finanza, dai media ad arte e cultura fino alla tecnologia.