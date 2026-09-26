Europei di Ivrea, per De Gennaro riscatto d’oro nel kayak cross

La faccia di bronzo si trasforma in un volto d’oro. Il sabato del villaggio eporediese regala a Giovanni De Gennaro la soddisfazione massima nella nuova competizione del kayak cross individuale, dove il fuoriclasse azzurro della pagaia si laurea campione d’Europa, nella rassegna continentale conclusasi ieri ad Ivrea.
La gara
Il carabiniere è il più bravo di tutti nella nuova specialità non olimpica, quella che una volta era semplicemente la qualificazione contro il tempo per spuntare una posizione nel tabellone a eliminazione, ma che adesso è diventata gara a sé stante. Medaglie in palio quindi nel primo segmento del cross con De Gennaro sugli scudi in acqua, e poi visibilmente emozionato sul podio mentre ascolta l’Inno di Mameli. La bolgia di Ivrea celebra l’uomo immagine della canoa slalom tricolore in una giornata da ricordare. De Gennaro blocca le lancette a 43”29, issandosi in vetta alla graduatoria come in stagione aveva già fatto nel cross nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di Praga. Nessuno è in grado di scalzarlo dalla cima della classifica, sebbene i distacchi siano risicati. L’argento finisce al collo del francese Mathurin Madore (43”41), mentre il bronzo è dello spagnolo Manuel Ochoa (43”90). L’altro azzurro Xabier Ferrazzi, argento nel K1, è diciannovesimo. Per De Gennaro è la seconda medaglia nella manifestazione di casa, dopo il bronzo nella «sua» specialità.
Le parole
«Se è arrivato il risultato è grazie alla carica che mi ha dato il pubblico di Ivrea - dice il bresciano - .A fine stagione le energie iniziano a essere poche, ma sono riuscito a tirare fuori una gara che nemmeno io pensavo di avere. Non avevo buone sensazioni, quindi sono ancora più felice per questo risultato».
Un oro che consente a De Gennaro di partire col pettorale numero uno nella successiva gara di kayak cross, specialità quest’ultima in programma anche ai Giochi. Nel primo turno il roncadellese si qualifica da secondo dei quattro, alle spalle del russo Smirnov. Nella sua batteria dei quarti detta legge imponendosi davanti al francese Triomphe. Purtroppo però in serata sotto le luci dei riflettori la corsa si interrompe in semifinale, dove chiude quarto nella sua serie, battuto dal ceco Novak (poi vincitore in finale su Madore, due argenti in poche ore), da Triomphe (poi rivestitosi di bronzo) e dallo spagnolo Echaniz.