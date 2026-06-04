Fondò la Diecimiglia del Garda, l’Asai gli intitola un trofeo

L’Archivio Storico dell’Atletica Italiana «Bruno Bonomelli» ha istituito, per l’anno 2026, un trofeo per ricordare Elio Forti, fondatore e per cinquant’anni organizzatore della corsa podistica «Diecimiglia del Garda», che tra gli anni ‘80 e ‘90 vide la partecipazione di atleti medagliati ai Giochi olimpici e ai campionati del mondo.
Il trofeo sarà consegnato domenica in occasione della 53esima edizione. I soci dell’Asai (acronimo dell’Archivio storico) hanno lasciato libertà ai familiari di Elio, oggi continuatori della manifestazione, di decidere in merito all’assegnazione del trofeo.