Fondò la Diecimiglia del Garda, l’Asai gli intitola un trofeo

L’Archivio Storico dell’Atletica Italiana «Bruno Bonomelli» ha istituito, per l’anno 2026, un trofeo per ricordare Elio Forti, fondatore e per cinquant’anni organizzatore della corsa podistica «Diecimiglia del Garda», che tra gli anni ‘80 e ‘90 vide la partecipazione di atleti medagliati ai Giochi olimpici e ai campionati del mondo.