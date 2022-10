Da lunedì al via i lavori al velodromo di Montichiari

«Lunedì prossimo cominceranno i lavori di adeguamento del velodromo di Montichiari e conto che a fine novembre l'impianto sarà pronto per riaccogliere la nazionale. La riapertura al pubblico si potrà avere a gennaio.

La federazione è impegnata per rendere la struttura non solo fruibile a tutti i livelli, ma centrale per ospitare il centro di preparazione olimpica, che attualmente non abbiamo, con foresteria e altre strutture pertinenti. Per noi quindi è la massima urgenza».

Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, annuncia così il programma di lavori per il velodromo bresciano, che attualmente non essendo in regola con le normative ha l'autorizzazione solo per ospitare gli atleti della nazionale con l'accesso di poche decine di persone.

In questi giorni a Montichiari si è preparata la nazionale paralimpica , che sta venendo a Parigi dove lunedì cominciano i Mondiali su pista paralimpici - spiega Dagnoni -, per questo i lavori cominceranno allora. Ci sarà da rinnovare l'impianto di illuminazione, con i led, quello di rilevamento dei fumi, poi l'adeguamento alle norme antisismiche, la realizzazione della rampa di accesso per i mezzi di soccorso e la struttura della balaustra.

Vogliamo che l'impianto sia il fulcro di un centro di eccellenza e per questo impiegheremo sei milioni, due della Regione Lombardia e altri quattro dal Pnrr, cominciando i lavori di ampliamento».

