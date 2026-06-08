Quando la polvere cela un tesoro, cos’è il «barn find»

C’è un sogno che accomuna collezionisti, restauratori e semplici amanti delle auto d’epoca: aprire la porta di un vecchio fienile polveroso e trovarsi davanti a una vettura rara, dimenticata dal tempo. È il mito della «barn find», letteralmente «ritrovamento nel fienile», un fenomeno che nel mondo dell’automobilismo storico continua ad alimentare emozioni, racconti leggendari e scoperte milionarie.