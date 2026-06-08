Il rito della punzonatura: l’ingresso ufficiale alla Mille Miglia

Un rito senza tempo, che apre alla leggendaria corsa, tra motori che rombano, cronometri pronti a scattare e piazze gremite di appassionati. Esiste infatti un momento che per equipaggi e collezionisti rappresenta il vero inizio della Mille Miglia: la punzonatura.
Alla Mille Miglia Storica non è soltanto una procedura tecnica, ma un autentico rito d’ingresso che certifica l’idoneità della vettura e sancisce l’ingresso ufficiale nella «corsa più bella del mondo».
Controllo ufficiale
Nel linguaggio delle competizioni storiche, la punzonatura è il controllo ufficiale attraverso il quale l’organizzazione verifica la conformità dell’auto iscritta rispetto ai documenti presentati in fase di registrazione.
Durante questa operazione vengono controllati elementi fondamentali come: il numero di telaio, le targhe e la documentazione storica, le certificazioni tecniche, la corrispondenza del modello con l’anno dichiarato, i dispositivi di sicurezza richiesti dal regolamento di corsa.
Gli addetti applicano poi dei sigilli in piombo, adesivi e numeri di gara che identificano in modo univoco la vettura lungo tutto il percorso della manifestazione. Si tratta di un momento carico di atmosfera.
La passerella in piazza Vittoria
Alla Mille Miglia la punzonatura si svolge tradizionalmente nei giorni precedenti alla partenza nel Centro Fiera Brixia Expo, per poi svolgere la passerella in piazza della Vittoria nel cuore di Brescia. Le verifiche attirano curiosi, fotografi e appassionati provenienti da tutto il mondo, trasformando un controllo tecnico in uno spettacolo a cielo aperto. È qui che si possono ammirare da vicino autentici gioielli dell’automobilismo.