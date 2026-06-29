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Comincia Wimbledon, in tutto il suo fascino: oggi tocca già a Sinner

Il rito prevede che il primo giorno del torneo di questo elegantissimo scendano subito in campo i migliori. E tornerà anche Serena Williams
Jannik Sinner durante Wimbledon 2025 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Jannik Sinner durante Wimbledon 2025 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il fascino della tradizione garantisce a Wimbledon il suo status particolare tra i tornei dello slam e il rito prevede che il primo giorno del torneo scendano subito in campo i migliori. E toccherà quindi a Jannik Sinner e Aryna Sabalenka aprire oggi i giochi sul Centrale, ma tra le principali attrazioni di giornata ci sarà anche Novak Djokovic, che come l’italiano è al rientro dopo l’uscita anticipata dal Roland Garros.

Sinner

Senza Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio al polso destro (lo spagnolo ha ripreso però ad allenarsi anche con la racchetta e senza il tutore alla mano destra), l’ultimo vincitore del torneo maschile, Jannik Sinner, si presenta all’All England Club da grande favorito e comincerà a scaldare i motori affrontando il serbo Miomir Kecmanovic (n.51 Atp), che ha battuto nei quattro incroci precedenti (ore 14.30, diretta Sky).

«Non sarà facile» ha detto l’azzurro. Il suo obiettivo principale è misurare le proprie condizioni, pur essendosi detto alla vigilia fiducioso e tranquillo per il lavoro fatto in quest’ultimo mese, anche contro l’insidia del caldo. In questi giorni è apparso rilassato, dopo le foto delle vacanze al mare in compagnia della fidanzata, tra un allenamento e l’altro si è concesso qualche pausa guardando in tv Antonelli e le Ferrari.

Gli altri

Vuole tornare protagonista anche Djokovic, che si sente «meglio preparato» di quanto non fosse a Parigi, dove è stato eliminato al terzo turno da Fonseca. Il sette volte campione di Wimbledon, ancora a caccia del record del 25esimo titolo Grande Slam, giocherà contro il cinese Wu Yibing.

La prima giornata vedrà in campo, per quanto riguarda gli italiani, anche Luciano Darderi (out invece per infortunio Bellucci), opposto allo statunitense Ethan Quinn: «Conosco bene questa superficie. Rientrare dopo essermi tolto le tonsille non sarà facile; l’operazione mi ha tenuto fermo per due settimane. Cercherò di godermi ogni momento anche se non sono al 100%». Nel torneo femminile, invece, sarà ai nastri di partenza Elisabetta Cocciaretto, che deve vedersela con la cinese Wang Xinyu.

Grande attesa anche per il ritorno di Serena Williams, qui impegnata in una sessione di prova - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Grande attesa anche per il ritorno di Serena Williams, qui impegnata in una sessione di prova - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Grande attesa per il ritorno in singolare di Serena Williams: domani, martedì, la 44enne americana sfiderà l’australiana Maya Joint classe 2006.

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