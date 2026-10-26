A Borgosatollo successo per il torneo di padel del rapper Junior Cally

Grande spettacolo nel weekend al centro Met Padel di Borgosatollo, dove si è svolta una tappa del JC Tournament, con 1.500 euro di montepremi. Si tratta del circuito ideato dal rapper Junior Cally, che ha cambiato vita dopo un periodo difficile legato a Sanremo 2020 e alla riabilitazione dalle sue dipendenze, dedicandosi alla sua passione per il padel.
«Siamo molto felici di quanto stiamo facendo – ha dichiarato Junior Cally, all’anagrafe Antonio Signore –. Ho iniziato da solo questo percorso nell’organizzazione dei tornei, perché volevo che quelli a cui partecipavo fossero pieni di gente e di spettacolo. Poi è arrivato Jacopo, conosciuto come “Lepre” nel mondo del padel, che si occupa della comunicazione. L’anno scorso abbiamo registrato 1.616 iscrizioni e quest’anno stiamo viaggiando sugli stessi numeri, includendo anche tornei da 1.500 euro, cosa che prima non facevamo. Siamo felici che i circoli ci affidino la gestione dei loro tornei Fitp, perché stiamo costruendo qualcosa di unico».
La collaborazione tra il circolo di Borgosatollo e il circuito creato dal rapper è stata avviata oltre un anno fa ed è entrata nel vivo proprio con questo primo torneo da 1.500 euro, che assegnava anche punti importanti per la classifica italiana. Sono state 41 le coppie iscritte all'Open di Borgosatollo, con un livello tecnico senza precedenti, vista la presenza di diversi giocatori di prima categoria e numerosi di seconda. Ritoccato così anche il record provinciale per numero di partecipanti a un singolo evento.
«Il Met Padel 1.500 euro è stata l’ennesima dimostrazione della crescita che stiamo vivendo – ha commentato il rapper, che insieme al socio Tommaso Nori è stato eliminato ai trentaduesimi di finale, ma che fuori dal campo guarda già avanti –. Siamo pronti a presentare un calendario per il 2027 che conterà più di 30 tornei, molti dei quali da 1.500 euro».
Tornando a Borgosatollo, ad aggiudicarsi il trofeo è stata la coppia composta da Nicola Remedi e Riccardo Sinicropi, che in finale ha superato i pari categoria Diego Alejandro Piccotto e Alessandro Fonda con il punteggio di 6-4, 3-1. Nel secondo set, infatti, Piccotto e Fonda sono stati costretti al ritiro per infortunio.
Buon weekend anche per il bresciano Alessandro Ciaccia, che si è però fermato agli ottavi di finale contro i futuri vincitori. Sempre a proposito di bresciani, si è distinta la coppia Mussicco-Bellavia, composta da due giocatori di terza categoria, che sono riusciti a entrare nel tabellone finale, arrendendosi soltanto alla testa di serie numero due del torneo.
Vittoria particolarmente significativa, infine, per Nicola Remedi, toscano di nascita ma cremonese d’adozione, che nel 2023 è stato anche allenatore al Met Padel di Borgosatollo, un circolo che per lui rappresenta una seconda casa.