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Atletica: Golden Gala di Roma, Marcell Jacobs in gara sui 100 metri

Il bresciano torna in Diamond League a distanza di 643 giorni dall’ultima volta: sfiderà il campione olimpico Noah Lyles
Marcell Jacobs - Foto Epa/Kiyoshi Ota © www.giornaledibrescia.it
Marcell Jacobs - Foto Epa/Kiyoshi Ota © www.giornaledibrescia.it
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La leggenda dell’atletica italiana sta tornando a Roma. È il momento di un altro grande annuncio per il Golden Gala Pietro Mennea: il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4x100 di Tokyo 2020, il bresciano Marcell Jacobs, sarà tra le stelle della tappa italiana della Wanda Diamond League in programma giovedì 4 giugno.

Faccia a faccia

Lo sprinter che ha scritto la storia dello sport azzurro è pronto a infiammare il pubblico dello stadio Olimpico sul rettilineo dei 100 metri davanti alla tribuna Monte Mario. Lo attende una sfida spettacolare con il campione olimpico dei 100 metri e quattro volte oro mondiale dei 200 Noah Lyles, per una gara che terrà con il fiato sospeso gli spettatori del meeting e il pubblico collegato da 164 paesi in tutto il mondo. Il cast completo dei 100 metri, che regalerà altre importanti sorprese, sarà svelato nelle prossime settimane.

Il ritorno

Per Jacobs (Fiamme Oro), attualmente nella sua sede di allenamento in Florida con l’orizzonte stagionale degli Europei di Birmingham per cercare il terzo oro continentale di fila nei 100, si tratta del ritorno in Diamond League a distanza di 643 giorni dall’ultima volta, proprio al Golden Gala, poche settimane dopo aver centrato il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi con 9.85. «Siamo felici del ritorno di Marcell», ha detto Marco Sicari, meeting director del Golden Gala.

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