Jacobs ritrova la serenità, si prepara per le Olimpiadi 2028

Immediato futuro ancora in pista, uno più remoto magari su un campo da football. Fresco di ritorno sotto l’ala di Paolo Camossi, il tecnico che l’ha portato in vetta all’Olimpo, Marcell Jacobs pare aver ritrovato definitivamente la serenità dopo mesi turbolenti.

E si è sempre più calato nell’atmosfera americana, tanto da essersi interessato anche al football. «Ho iniziato a capirne un po’ le regole, che non sono semplicissime. Ho guardato qualche partita – ha raccontato l’altro giorno durante un’intervista su SkySport – ma non sono un appassionato, perché lo sport preferisco praticarlo. Più che seguirlo in tv, mi piacerebbe provarlo davvero. Fare una preparazione da football americano, magari dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarebbe davvero una bella esperienza».

Conferma insomma la sua vocazione eclettica il centometrista, però interessato ora a ritrovare esclusivamente la forma fisica per farsi trovare pronto con l’appuntamento europeo di Birmingham. Un obiettivo da perseguire con Paolo Camossi dopo il divorzio con Rana Reider, in seguito a diverse vedute che duravano ormai da mesi.

Leggi anche Jacobs non molla e riparte: nel mirino le Olimpiadi del 2028

«Tra fine novembre e metà dicembre, superati certi dubbi, ho deciso di continuare l’attività – ha raccontato invece in un’intervista recente alla Gazzetta dello Sport –. Ho sollecitato Reider, per il quale a fine 2023 con la mia famiglia mi sono trasferito in Florida. Avevo bisogno di garanzie, soprattutto la certezza che, da qui in avanti, ci sarebbe sempre stato. Un giorno, mi ha inviato un messaggio dicendomi che aveva dovuto rivedere i programmi. E l’indomani è volato in Oriente. Mi aveva detto di un nuovo contratto come capo settore dei velocisti cinesi, non che avrebbe dovuto trasferirsi lì. Ho anche intuito che, economicamente, non attraversa un gran periodo. Ma certo, per non dire altro, mi ha mancato di rispetto. Camossi? Sono motivato e fiducioso. Gli ultimi stravolgimenti mi hanno ridato energia e voglia».