Moderna e accogliente: a Monterotondo la mensa arrivata con i fondi del Pnrr

Una nuova mensa moderna e accogliente, capace di ospitare ben cento piccoli. Nelle scorse settimane ha aperto i battenti la nuova struttura legata alla scuola primaria «Don Igino Delaidelli», posta nella frazione di Monterotondo e finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo di poco superiore al milione di euro. Una struttura che oggi darà (e sta già dando) un servizio importante ai bambini e un supporto importante alle famiglie nella gestione dei propri figli.
Il servizio.
«Il nuovo refettorio, in grado di ospitare fino a 100 alunni, coniuga perfettamente funzionalità, estetica ed efficienza energetica - spiegano dal Municipio -. Finanziata grazie ai fondi Pnrr intercettati dall’Amministrazione comunale nel 2024, la struttura è un’opera moderna ed ecosostenibile, progettata nei minimi dettagli per integrarsi con armonia nel contesto paesaggistico della frazione».
«A rendere l’ambiente ancora più speciale sono le sue ampie vetrate, che inondano di luce naturale uno spazio che è pensato su misura per il benessere e la convivialità dei più piccoli. Oltre alle risorse pubbliche - proseguono dal Comune -, la realizzazione di quest’opera testimonia una straordinaria sinergia tra pubblico e privato, uniti dal senso di comunità e dalla generosità del territorio».
Generosità.
In tal senso va sottolineato come l’arredamento della struttura, curato nei minimi dettagli, sia stato interamente donato da un benefattore locale come speciale omaggio ai bambini. La ditta esecutrice dei lavori (la ditta Buffoli) ha successivamente manifestato la propria vicinanza alla comunità di Passirano prendendosi carico dei costi di realizzazione del bagno per disabili.
«Non possiamo che esprimere profonda soddisfazione per il completamento di un’opera che restituisce alla scuola uno spazio idoneo e di valore, certamente di grande utilità per la comunità - sottolineano il sindaco Mariuccia Raccagni e la sua Giunta -. Rivolgiamo poi un sentito ringraziamento al Gruppo Alpini locale per la preziosa e fondamentale ospitalità garantita in questi anni ai piccoli».