Regola 50/30/20, ovvero il trucco per risparmiare: il videopodcast
Ti è mai capitato di arrivare a metà mese e chiederti dove siano finiti tutti i tuoi soldi? «I Soci Mktg» spiegano come riprendere il controllo del portafoglio e l'importanza di creare un fondo di emergenza
Buone regole per risparmiare
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Ti è mai capitato di arrivare a metà mese e chiederti dove siano finiti tutti i tuoi soldi? In questa puntata ti spieghiamo come riprendere il controllo del portafoglio grazie alla regola 50/30/20 e all'importanza di creare un fondo di emergenza.
Scopriremo insieme il segreto di «pagare prima te stesso» automatizzando i risparmi per sfruttare l'interesse composto, trasformando così i tuoi spiccioli in un sistema che lavora per te.