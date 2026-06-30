Regola 50/30/20, ovvero il trucco per risparmiare: il videopodcast

Ti è mai capitato di arrivare a metà mese e chiederti dove siano finiti tutti i tuoi soldi? «I Soci Mktg» spiegano come riprendere il controllo del portafoglio e l'importanza di creare un fondo di emergenza

30 giugno 2026 1 ' di lettura

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