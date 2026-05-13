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Scuola, a Brescia rientro in classe il 14 settembre con una novità

Pubblicati i calendari scolastici, festività incluse, regione per regione. Da quest’anno anche il 4 ottobre sarà riconosciuto come un giorno di festa per celebrare San Francesco d’Assisi
Gli studenti lombardi rientreranno in classe il 14 settembre - Foto Ansa
Gli studenti lombardi rientreranno in classe il 14 settembre - Foto Ansa

La fine delle lezioni per le vacanze estive è alle porte. Ma prima di pensare al sole, al mare, e alle giornate torride, la domanda che molti studenti già si fanno è: quando inizierà l’anno scolastico 2026/27?

Ebbene, in Lombardia l’avvio delle lezioni è in programma per il 14 settembre, insieme a Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte e Umbria. Invece, per gli studenti pugliesi, l’estate continuerà per qualche giorno in più: il rientro in classe è previsto il 17 settembre.

Festività nazionali

Gli studenti – come i lavoratori – cercano di programmare l’anno scolastico tenendo conto dei così detti «giorni di vacanza»; per tutte le scuole restano confermate le festività nazionali previste dalla normativa, ma con una novità.

  • Domenica 1° novembre (Ognissanti);
  • martedì 8 dicembre (Immacolata Concezione);
  • venerdì 25 e sabato 26 dicembre (Natale e Santo Stefano);
  • venerdì 1° gennaio (Capodanno);
  • mercoledì 6 gennaio (Epifania);
  • lunedì 15 febbraio (festa del patrono di Brescia, San Faustino);
  • Pasqua e Lunedì dell’Angelo;
  • domenica 25 aprile (Festa della Liberazione);
  • sabato 1° maggio (Festa del Lavoro);
  • mercoledì 2 giugno (Festa della Repubblica);
  • lunedì 4 ottobre (San Francesco d’Assisi), riconosciuto da quest’anno come festa nazionale.

Alla sospensione delle lezioni elencate, si aggiungono quelle decise dal Collegio dei docenti. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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