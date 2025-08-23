Le scuole primarie aprono le aule, ma le mense restano chiuse

Il problema si ripresenta ogni anno in tutta la provincia di Brescia e in Italia. L’assessora Frattini: «Noi siamo pronti, il nodo è il personale scolastico che serve per la sorveglianza»

3 ' di lettura

Scuola, una falsa partenza

Ogni settembre al via dell’anno scolastico, puntuale come una campanella, il problema nelle scuole primarie si ripresenta. Il servizio mensa parte in ritardo rispetto al ritorno in aula degli alunni. Si tratta di una criticità non certo nuova, a Brescia così come nel resto d’Italia, ma non per questo meno urgente per le famiglie, che vedono sempre più l’avvicinarsi dell’avvio delle lezioni previsto per venerdì 12 settembre in quasi tutte le elementari della provincia. E le primarie per far front