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Prima settimana di scuola: qual è il problema più grande per le famiglie?

Ritmi, gestione degli orari, conciliazione con il lavoro, spese scolastiche: per i genitori cosa impatta di più?
Bambini mentre vanno a scuola
Bambini mentre vanno a scuola

La scuola è ricominciata e, inevitabilmente, è cambiata la routine quotidiana di alunni e di famiglie. Che ora si trovano a gestire situazioni diverse rispetto al periodo delle vacanze estive: gli studenti i ritmi scolastici, i compiti, lo studio, le famiglie la gestione degli orari e la conciliazione della vita lavorativa con le attività dei figli.

In più, i genitori spesso devono anche fare fronte al carico economico delle spese scolastiche. Tra orari, ritmi, conciliazione tra vita e lavoro e costi, secondo voi qual è il problema che impatta di più sulle famiglie?

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