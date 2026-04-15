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Il nuovo asilo nido di Concesio apre le porte ad altri 24 bambini

Barbara Fenotti
I lavori al polo della prima infanzia sono quasi terminati: un servizio alle famiglie
L'asilo nido di Concesio - © www.giornaledibrescia.it
L'asilo nido di Concesio - © www.giornaledibrescia.it
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Per molte famiglie trovare un posto al nido è una corsa contro il tempo. A Concesio, oggi, quella corsa diventa un po’ meno in salita. Con l’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 l’asilo nido comunale annuncia un ampliamento significativo degli spazi e dell’offerta, che segna un passaggio importante nella capacità del servizio di rispondere ai bisogni della comunità.

L’intervento

La struttura si prepara a diventare un polo per la prima infanzia gestito dall’Azienda speciale del Comune in sinergia con la cooperativa La Vela. L’intervento di restyling, ormai in dirittura d’arrivo, consentirà l’attivazione di tre nuove sezioni e l’inserimento di ventiquattro nuovi posti con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e garantire un accesso più ampio e sostenibile al servizio. Un potenziamento che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, risponde anche alla necessità di sostenere concretamente l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare.

Come sottolineato dall’assessora alle Politiche sociali Bettina Piccioli «l’investimento nasce dalla volontà di offrire un ambiente sicuro, accogliente e progettato sulle esigenze dei più piccoli». L’ampliamento non riguarda solo la dimensione strutturale.

«A caratterizzare il nido è anche l’impianto pedagogico, costruito su un percorso di crescita armonico e multidisciplinare - spiegano dall’Amministrazione comunale -. I bambini potranno sperimentare atelier sensoriali dedicati all’esplorazione e vivere quotidianamente l’esperienza dell’outdoor education, che potrà essere praticata in tutte le stagioni per accompagnare la scoperta dei cambiamenti naturali».

Tempi lenti

Al centro del progetto educativo c’è inoltre la valorizzazione dei tempi lenti, intesi come rispetto dei ritmi individuali di ciascun bambino e come spazio necessario alla scoperta senza forzature. Come evidenziato dalla coordinatrice Paola Ronchi «il nido si inserisce inoltre in una rete più ampia di relazioni con il territorio: dalla biblioteca, coinvolta in percorsi di avvicinamento alla narrazione, fino alla Rsa locale, con cui vengono promossi momenti di incontro intergenerazionale di grande valore educativo e umano».

Per le famiglie interessate le domande di iscrizione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo amministrazione@aziendaspecialeconcesio.it entro il 30 aprile. Moduli e informazioni sono disponibili sul sito dell’ente, oppure contattando lo 030.2751395.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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