È la notte prima degli esami: come ricordi la tua Maturità?

L’attesa, l’ansia, i ripassi dell’ultimo minuto, il sogno di un’estate di libertà. E poi i messaggi con i compagni, le canzoni ascoltate per farsi coraggio e quella sensazione – difficile da dimenticare – di essere davanti a uno snodo importante della vita.
Per circa 9.500 maturandi bresciani il conto alla rovescia è ormai finito: giovedì 18 giugno alle 8.30 inizia la Maturità. Si comincia con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti. Poi arriveranno la seconda prova e gli orali, in un esame che quest’anno torna ufficialmente a chiamarsi Maturità, nome abbandonato nel 1997.
Ma quella che attende gli studenti di tutta Italia non è solo una prova scolastica. A tantissime persone è rimasta impressa nella memoria indelebilmente, un mix di emozioni contrastanti. E tu come la ricordi? Quali sono le emozioni che anche dopo anni ti sono rimaste impresse? Raccontacelo rispondendo al sondaggio.