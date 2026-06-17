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È la notte prima degli esami: come ricordi la tua Maturità?

Giovedì 18 giugno si comincia con la prima prova scritta di italiano. Anche dopo anni di distanza dicci quali emozioni ti sono rimaste impresse
Un'immagine del film «Notte prima degli esami» del 2006
Un'immagine del film «Notte prima degli esami» del 2006

L’attesa, l’ansia, i ripassi dell’ultimo minuto, il sogno di un’estate di libertà. E poi i messaggi con i compagni, le canzoni ascoltate per farsi coraggio e quella sensazione – difficile da dimenticare – di essere davanti a uno snodo importante della vita.

Per circa 9.500 maturandi bresciani il conto alla rovescia è ormai finito: giovedì 18 giugno alle 8.30 inizia la Maturità. Si comincia con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti. Poi arriveranno la seconda prova e gli orali, in un esame che quest’anno torna ufficialmente a chiamarsi Maturità, nome abbandonato nel 1997.

Ma quella che attende gli studenti di tutta Italia non è solo una prova scolastica. A tantissime persone è rimasta impressa nella memoria indelebilmente, un mix di emozioni contrastanti. E tu come la ricordi? Quali sono le emozioni che anche dopo anni ti sono rimaste impresse? Raccontacelo rispondendo al sondaggio.

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