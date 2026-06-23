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Investire da giovani: azioni, obbligazioni o ETF? Il videopodcast

Hai messo da parte i primi risparmi ma non sai se tenerli sotto il materasso o investirli? «I Soci Mktg» spiegano come far crescere i soldi nel tempo per battere l'inflazione
In questa puntata una piccola guida agli investimenti
In questa puntata una piccola guida agli investimenti

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

Hai messo da parte i primi risparmi ma non sai se tenerli sotto il materasso o investirli? In questa puntata affrontiamo il mondo della finanza spiegando la differenza tra Azioni, Obbligazioni ed ETF. Capiremo come far crescere i tuoi soldi nel tempo per battere l'inflazione, dimostrandoti che non serve essere milionari per iniziare, ma basta un piano e un po' di pazienza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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