134mila ore di lezioni, 9 scuole e 6.415 studenti: è la galassia Foppa

«Non troverai mai due volte la stessa persona, nemmeno nella stessa persona», la celebre citazione attribuita al poeta, scrittore e giornalista Mahmoud Darwish ricorda bene quanto gli esseri umani siano in costante evoluzione e come le esperienze, i dolori o i cambiamenti interiori modifichino radicalmente l’essenza di una persona.

Per questo il «Manifesto» creato per i 40 anni del Gruppo Foppa e raccontato da Benedetta Albini, direttrice organizzativa e delle risorse umane, è stato concepito come in continuo mutamento seguendo il concetto di eudaimonia, ovvero «ricercare la migliore versione di sé stessi»: concetto che, durante i festeggiamenti svoltisi a Palazzo Loggia lo scorso ottobre, era diventato un’installazione artistica dell’artista Domenico Franchi.

Il bilancio

Il Bilancio sociale, presentato in una delle sedi del gruppo, quella di via Cremona, non è stato solo l’occasione di elencare numeri e risultati, ma soprattutto di raccontare la storia che ha portato la cooperativa ad essere oggi una delle realtà più forti nel campo dell’educazione e della formazione.

«Questo è un documento molto articolato, ricco di notizie, dati e numeri – ha detto il presidente del Gruppo Foppa Giovanni Nulli – che tracciano il profilo della nostra realtà, ma narrano anche la nostra storia cominciata tanti anni fa. E ne emergono chiaramente i valori che ci guidano: valenza identitaria, condivisione degli obiettivi, attenzione alla persona, rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione e solidarietà».

I numeri

Sfogliando il documento, curato molto bene anche nell’estetica, non solo nel contenuto, emergono numeri molto importanti relativi agli anni di attività: 6.415 studenti, 1.777 insegnamenti diversi erogati, 134mila ore di formazione e 5.868 aziende partner.

La struttura attuale comprende sei realtà direttamente gestite: il Cfp Lonati, l’Istituto Piamarta, il liceo Artistico Foppa, l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, il Centro San Clemente e i Servizi al lavoro; in più ci sono tre collegate che sono la Scuola Audiofonetica, l’Its Academy Machina Lonati e il Cfp Marcolini. E circa 950 dipendenti e collaboratori.

In rappresentanza di chi questa realtà ha deciso di frequentarla per formarsi, Annapaola Rongioletti, studentessa del corso di Hr Manager di Its Academy Machina Lonati: «Non ho avuto un percorso lineare – racconta –. Dopo il liceo ho preso un anno di pausa e poi ho scelto questo Its: sono al secondo anno, sto facendo stage». E aggiunge: «A 21 anni pensare alla versione migliore di me non è facile, ma mi impegnerò molto per arrivarci. Sto cercando di imparare il più possibile, sfruttare tutte le sfide proposte».

A portare la sua testimonianza anche Andrea Zenoni, presidente della Cooperativa fraternità sistemi, partner di importanti progetti didattici e realtà che accoglie studenti in percorsi di Formazione scuola-lavoro.