Podcast sulle Olimpiadi invernali: ecco i temi scelti dagli studenti

L’orologio continua a ticchettare, e ai giovani coinvolti nel progetto di formazione scuola lavoro (Fsl) di «GdB Press Forward» rimarrà tempo fino al 20 aprile per consegnare il loro podcast a tema Olimpiadi invernali. Personaggi iconici, vittorie indimenticabili o sconfitte passate alla storia: starà agli oltre 200 studenti scegliere da che angolazione raccontare la storia che hanno selezionato per questo progetto.

Le opinioni degli studenti

Tra chi è appassionato di sport e chi invece chiederà consiglio ai compagni più esperti, le idee hanno cominciato a prendere forma. Alla domanda di quale fosse il ricordo più vivido delle Olimpiadi appena trascorse le risposte sono state molteplici. Qualcuno è rimasto particolarmente colpito dalla storia di Lindsey Vonn – «ho visto la caduta in diretta, è stato terribile» ha raccontato Jennifer, del Tartaglia Olivieri, mentre per Lorenzo del Beretta «la sua tenacia è stata d’ispirazione» –, altri, come le compagne d’istituto Alice e Beatrice, anche loro del Tartaglia Olivieri, hanno scoperto il curling.

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Per Riccardo, studente dell’istituto Beretta, la protagonista delle Olimpiadi è stata Federica Brignone «reduce da un infortunio, dopo mesi di duro lavoro è tornata vincendo due ori: una storia incredibile», mentre per la compagna Giulia il momento più toccante è stato «la medaglia di Tomasoni dedicata alla fidanzata scomparsa: mi sono commossa».

Temi dei podcast

Tra chi ancora non ha rivelato su cosa verterà il proprio podcast, però, c’è chi ha già rivelato il tema scelto. All’istituto Beretta di Gardone Valtrompia qualcuno ha deciso di raccontare la storia di Nadia Fanchini, ex sciatrice pluripremiata e originaria della Val Camonica.

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«Abbiamo deciso di soffermarci sulla differenza tra le Olimpiadi alle quali ha gareggiato da atleta e le ultime, vissute nel ruolo di commentatrice – hanno spiegato i ragazzi –. Ci ha colpito la sua forza nel tornare in pista dopo i suoi infortuni: è stato molto interessante scoprire la sua storia».

Un altro gruppo del liceo valtrumplino si è dedicato invece ad affrontare i legami che si sviluppano tra compagni di squadra e disciplina: coppie sposate, gruppi di amici di una vita e rivalità.