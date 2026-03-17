Storytelling e tempo di scelte: gli studenti verso la consegna dei podcast

Il lavoro dei 200 studenti coinvolti nel progetto di «GdB Press Forward» continua, diventando sempre più stimolante e pratico. Terminati infatti i webinar formativi online, che hanno accompagnato i ragazzi tra gennaio e febbraio alternando lezioni in diretta a video tutorial, quiz ed esercizi, ora è tempo di mettere le mani in pasta e di dedicarsi alla realizzazione della puntata del podcast, da consegnare entro il 20 aprile.

Nuove visite

Intanto continuano le visite in redazione degli studenti per scoprire gli ambienti multimediali di via Solferino ed interfacciarsi con professionisti dell’informazione.

Nei mesi scorsi è toccato al Liceo Copernico, all’istituto Giovanni Paolo II, all’Euroscuola, all’Iiss Golgi, all’Iiss Don Milani di Montichiari, al Liceo Bagatta di Desenzano e al Liceo Bonsignori di Remedello, che si sono interfacciati con il vicecaporedattore del Giornale di Brescia Andrea Cittadini e il redattore di Teletutto Fabio Gafforini.

La regia di Teletutto

Nei prossimi giorni e fino a metà aprile toccherà poi anche agli alunni dell’Iiss Tartaglia Olivieri, dell’Iiss Beretta di Gardone Valtrompia e dell’Iiss Bazoli.

Nel frattempo a tutti i giovani protagonisti è stato chiesto di trovare e trasformare in un podcast un tema o una storia che provenga dal mondo olimpico invernale: un’innovazione tecnologica, una sconfitta inaspettata, una vittoria indimenticabile, un personaggio passato alla storia.

Ragazzi all’opera

Quali sarebbero le storie scelte da chi è partner attivo in questo progetto?

«Il ricordo olimpico personale più prezioso è quello che unisce l’emozione personale al senso di comunità. Vedere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 passare nella propria città è un momento che va oltre lo sport – ha spiegato Simona Bonardi di Vivi Energia, partner del progetto insieme al Giornale di Brescia –: è un simbolo di unione, orgoglio e appartenenza».

A questo si uniscono anche ricordi dalle Olimpiadi estive, come «la celebrazione dei tre ori olimpici di Parigi 2024 a Roncadelle, dove peraltro l’azienda ha sede: un successo individuale che si è trasformato in un patrimonio condiviso dal territorio. A questo si aggiunge anche il legame con Giovanni De Gennaro, campione olimpionico e Ambassador di Vivi Energia fino al 2028, esempio di come talento e impegno possano trasformarsi in ispirazione per tanti giovani».

Le storie che racconteranno, ispirate anche a esempi di eccellenza e di impegno, diventano così occasioni di apprendimento reciproco e di crescita collettiva. «Per noi, sostenere questi percorsi significa contribuire a formare persone prima ancora che atleti».

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Quali sono quindi le aspettative per i podcast che verranno realizzati dagli studenti?

«Ci aspettiamo autenticità, storie vere, raccontate con il linguaggio e lo sguardo dei ragazzi, capaci di trasmettere emozioni, valori ed energia positiva».