Webinar in archivio, ora i ragazzi di 11 istituti diventano «podcaster»

Il primo giro di boa di GdB Press Forward, l’annuale progetto di Formazione Scuola Lavoro (Fsl) del Giornale di Brescia in collaborazione con ViviEnergia è arrivato: i 200 ragazzi provenienti da 11 istituti del Bresciano hanno infatti concluso la scorsa settimana la prima fase teorica del percorso.

Il 24 febbraio si è svolto l’ultimo dei tre webinar dedicati al podcast: ora, mentre si concludono le visite della redazione multimediale di via Solferino per gli istituti Bagatta, Bonsignori, Tartaglia Olivieri, Beretta e Bazoli, toccherà alla parte pratica.

All’opera

I ragazzi sono infatti chiamati a preparare un podcast, da consegnare entro il 20 aprile, partendo dal tema delle Olimpiadi invernali: storie, suggestioni, grandi vittorie, cocenti sconfitte, migliorie tecnologiche, momenti di ispirazione o avvenimenti storici che si sono intrecciati ai cinque cerchi saranno il punto di partenza della loro puntata pilota.

Gli studenti avranno a disposizione quindi 28 ore in classe per redigere il loro podcast.

«Sono state tre ore di webinar stimolanti – ha commentato Matteo Villa, uno dei tutor di TheFabLab che hanno accompagnato i ragazzi online –: abbiamo toccato vari contenuti didattici e approfondito tematiche variegate, per cercare di rendere loro poi i veri protagonisti di questo percorso. Siamo partiti dalla fase di ricerca, spiegando ai ragazzi come controllare le proprie fonti e i materiali, passando poi alla fase di registrazione e all’editing: dalla post produzione al rendere la narrazione più coinvolgente».

Ogni webinar è stato seguito da un video tutorial con quiz ed esercizi online pomeridiani. «Un modo per guidarli – ha continuato Villa –: gli studenti hanno ora un disponibile project work che funzionerà da script per come si devono muovere».

Che rapporto hanno i giovani con i podcast?

«È uno strumento che conoscono e che li incuriosisce: non è il loro mezzo principale, ma sono abituati al mix tra suono, narrazione e parola. Inoltre, i podcast rispetto al video sono uno spazio percepito più safe dai ragazzi».

Incontri

Durante i webinar sono poi intervenuti vari ospiti a salutare gli studenti.

Il vicedirettore del GdB Giorgio Bardaglio ha sottolineato «l’importanza che siate voi stessi e ci facciate sentire la vostra voce: siete voi i protagonisti di questo progetto». I saluti conclusivi sono stati invece affidati alla direttrice Nunzia Vallini e a Cecile Molino e Simona Bonardi di ViviEnergia.

«Ora inizia la stimolante parte della pratica – ha esordito Vallini –: vi metterete in gioco concretamente. Gli anni passati ci dicono che questa sarà la fase delle sorprese».

Entusiasmo per le rappresentanti di ViviEnergia. «Ci riconosciamo in tanti dei valori sportivi che voi tratterete nel vostro podcast: siamo una realtà attiva sul territorio che sostiene tante realtà sportive per creare un valore che dura e cresce nel tempo. Siamo contenti della scelta di questo tema per i vostri podcast e non vediamo l’ora di emozionarci ascoltandoli».