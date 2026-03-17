GdB Press Forward, Vivi Energia: «Per noi esserci è costruire valore»

Un impegno che si fa partecipazione attiva e supporto concreto: così Vivi Energia ha raccontato la partnership col GdB nella realizzazione dell’annuale progetto di Formazione Scuola Lavoro (Fsl) «GdB Press Forward». Un impegno condiviso che permette di accogliere 200 ragazzi di 11 istituti nel bresciano in un progetto di formazione ambizioso, che li condurrà alla realizzazione di un podcast a tema olimpico.

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Sport e cultura strumenti di crescita

«Essere partner di un progetto come questo significa per Vivi Energia dare continuità a un impegno che va oltre la semplice sponsorizzazione – ha spiegato Simona Bonardi, responsabile corporate identity dell’azienda –, partecipando attivamente alla costruzione di valore nei territori dove siamo presenti, facendo sentire concretamente il nostro supporto e sostenendo iniziative capaci di generare impatto positivo sulle persone, in particolare sui giovani. Sport e cultura sono strumenti di crescita, educazione e coesione sociale, ed essere parte di questo progetto vuol dire condividere un percorso che unisce energia, storie, valori e futuro, rafforzando il legame con le comunità in cui operiamo».

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Anche la scelta di una tematica come quella sportiva non è casuale, ma si inserisce nei valori aziendali della realtà con sede a Roncadelle. «Impegno, rispetto, inclusione, gioco di squadra e responsabilità: i principi che guidano l’ambiente olimpico sono gli stessi che orientano il nostro modo di operare ogni giorno».

Non a caso, infatti, il rapporto tra Vivi Energia e la dimensione sport è di lunga data. «Si tratta di un legame profondo e strutturato – ha confermato Bonardi –: da anni affianchiamo realtà sportive locali e giovanili perché riconosciamo nello sport un linguaggio universale, capace di trasmettere valori in modo autentico e concreto».

I protagonisti

I veri protagonisti del progetto, però, rimangono gli studenti. «Investire sui giovani per noi significa credere nel futuro e accompagnare le nuove generazioni non solo nella pratica sportiva, ma anche nella loro crescita personale e sociale. Fornire strumenti di comunicazione e confronto ai ragazzi vuol dire aiutarli a esprimersi, a dare senso alle esperienze che vivono e a diventare testimoni consapevoli dei valori che lo sport insegna».