Il Fai premia la scuola: dodici progetti per rigenerare le città

Si è tenuta a Milano , presso l’ITT e Liceo Linguistico A. Gentileschi, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale « Decoro Urbano. Diamo tutti una mano », promosso dal Fai ( Fondo per l’Ambiente Italiano ) per l'anno scolastico 2025/26. L'iniziativa, nata per stimolare la cittadinanza attiva e il rispetto del patrimonio pubblico in linea con i principi costituzionali, ha visto una partecipazione straordinaria con oltre 1.500 classi coinvolte e 600 progetti presentati da tutta Italia. Tra questi, la giuria ha selezionato 12 vincitori nazionali e assegnato 10 menzioni speciali.

«La nostra missione è educativa, – dichiara Daniela Bruno , direttrice culturale FAI – perciò il programma per la Scuola è un pilastro della nostra attività, accanto alla cura dei Beni. Interessarsi allo spazio pubblico e contribuire insieme a migliorarlo è un potente strumento di educazione alla convivenza civile . È uno strumento di pace».

Le premiazioni

Dopo una fase preliminare di formazione teorica, ogni classe ha scelto i luoghi su cui lavorare, individuando spazi identitari ritenuti importanti per le loro comunità: per ognuno è stato effettuato uno studio approfondito, individuandone criticità e opportunità.

Sono 3 le classi vincitrici della Lombardia che hanno ricevuto in premio del materiale didattico e buoni per organizzare delle attività di scoperta del territorio a cura del Tour Operator Stippelli:

II A della Scuola primaria Padre G. Fausti di Brozzo (BS) , che ha lavorato alla valorizzazione della storica mulattiera «La Scarpina», con gli alunni che si sono trasformati in sentinelle del percorso collaborando alla pulizia con la Protezione Civile e installando un cartello informativo dotato di QR code;

, che ha lavorato alla valorizzazione della storica mulattiera «La Scarpina», con gli alunni che si sono trasformati in sentinelle del percorso collaborando alla pulizia con la Protezione Civile e installando un cartello informativo dotato di QR code; III I LSSA dell’IIS Giacomo Antonietti di Iseo (BS) , che ha ideato la riqualificazione dell'ex scuola elementare Dabbeni di Pisogne, proponendo di trasformare l'edificio abbandonato in un polo intergenerazionale che unisce una casa di riposo e un asilo, progettato anche con l'ausilio di software architettonici e intelligenza artificiale;

, che ha ideato la riqualificazione dell'ex scuola elementare Dabbeni di Pisogne, proponendo di trasformare l'edificio abbandonato in un polo intergenerazionale che unisce una casa di riposo e un asilo, progettato anche con l'ausilio di software architettonici e intelligenza artificiale; IV C del Liceo Artistico Angelo Frattini Varese, che ha presentato il progetto «Dallo spazio evento allo spazio vissuto», focalizzato sulla restituzione sociale dell'area intorno al palazzetto dello sport Lino Oldrini attraverso la creazione di oasi verdi, spazi relax e una nuova viabilità pedonale per ridurre il rumore e migliorare la sicurezza.

Menzioni speciali

Fotogallery 5 foto Alcuni dei progetti presentati

Alle classi vincitrici si aggiungono 10 menzioni speciali, grazie alle quali le classi riceveranno una iscrizione «Classe Amica FAI» per il prossimo anno scolastico, tre delle quali lombarde: III U della Scuola Primaria E. Toti di Montevecchia (LC); III A della Scuola Secondaria I grado dell’IC Borsi di Milano; II E della Scuola Secondaria I grado dell’IC Pertini, plesso Verga di Milano.

Altre iniziative della fondazione

Il concorso nazionale è uno dei quattro progetti, insieme ad «Apprendisti Ciceroni», «Giornate FAI per le scuole» e le gite nei Beni del FAI, con cui la Fondazione dalla sua nascita ha coinvolto complessivamente più di 4 milioni di bambini e ragazzi.

Inoltre, le scuole vengono coinvolte anche per il programma «I Luoghi del Cuore», il più importante strumento che i cittadini hanno a disposizione per partecipare in concreto a salvaguardare e tramandare i beni culturali e ambientali che hanno a cuore. Completa l’ampia offerta del FAI una piattaforma e-learning online dal 2025 con video esclusivi che approfondisce le professioni dei beni culturali.

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Si ringrazia il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la preziosa collaborazione, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto nell’ottobre 2023, volta a promuovere una concreta educazione civica e ambientale. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo dei progetti vincitori è possibile consultare il sito ufficiale.